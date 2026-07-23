María Pérez, abogada, en el pregón de las fiestas de Sama: "Un reconocimiento al comercio y la pequeña empresa, traen prosperidad y vida a las calles"
El "chupinazu" y el acto del Cine Felgueroso dieron comienzo a los festejos de Santiago, que durarán hasta el domingo, con la jira en el parque Dorado
A. A. / L. M. D.
Las Fiestas de Santiago de Sama comenzaron oficialmente este jueves con una jornada que volvió a reunir a cientos de vecinos en torno al tradicional chupinazu y al acto institucional del pregón celebrado en el Cine Felgueroso. Una cita que combinó emoción, reconocimiento y sentimiento de pertenencia a una localidad que vive estas fechas como una de sus grandes señas de identidad.
La abogada langreana María Pérez González fue la encargada de pronunciar el pregón, centrando buena parte de su intervención en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y en la necesidad de mantener una implicación permanente de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Durante su discurso reivindicó el papel de las mujeres de generaciones anteriores y recordó que «esa es una de las razones por la que estoy aquí hoy: mi deuda con todas ellas, mi compromiso con mis antepasadas», antes de animar a seguir construyendo una sociedad "libre de desigualdades y violencias machistas". También tuvo un emotivo recuerdo para su familia y para las generaciones de comerciantes y empresarios de Sama que, con su esfuerzo diario, han contribuido al desarrollo económico y social del concejo. En ese apartado afirmó que su pregón era «también un pequeño reconocimiento a mi familia» y quiso reconocer expresamente «la labor del comercio, la hostelería y la pequeña empresa, que con gran esfuerzo logran sacar adelante el negocio y además traer riqueza y prosperidad al lugar, además de vida y alegría a nuestras calles».
Protección Civil
Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con la entrega del Santiaguín del Año a la Agrupación de Protección Civil de Langreo, una distinción que coincide con el vigésimo quinto aniversario de su creación. El reconocimiento pone en valor la labor que desarrollan sus voluntarios durante todo el año, prestando apoyo en emergencias, pruebas deportivas, actividades culturales y numerosos eventos públicos, siempre de manera altruista y al servicio de la ciudadanía.
En el acto, que estuvo presentado por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA, Erika Ferraro Mallada, intervinieron también el Alcalde de Langreo, Roberto García; y Pilar Carbajo, en representación de la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama. La ceremonia contó además con la participación del Laureado Coro "Santiaguín", que puso el acompañamiento musical, y de la Banda de Gaitas "Conceyu de Llangréu", encargada de cerrar una tarde en la que tampoco faltó una amplia representación institucional, asociaciones del concejo y entidades sociales y empresariales. Tras el pregón, las celebraciones siguen en las calles con un gran ambiente festivo y la primera verbena de unas fiestas, con el Grupo "Beatriz", que ya se viven plenamente en Sama.
Programación
Este viernes la programación festiva comienza a mediodía en La Montera, con el torneo de FC26 (videojuego de fútbol). A continuación habrá un talle formativo de Protección Civil en el parque Dorado, y gimkana infantil en la plaza de La Industria. Desde las 13.30 horas habrá música en diversos locales y calles.
Por la tarde, desde las 17.00 horas, comenzará el Concurso de Entibadores Mineros, una de las grandes tradiciones de las fiestas de Sama. A esa misma hora habrá desfile canino, y desde las 18.30, y durante toda la tarde, una decena de actuaciones musicales en la calle y locales de Sama. A medianoche vuelve la verbena con la orquesta "Ritmo Joven" y Disco móvil
Día grande
El día grande de las fiestas de Santiago Será el sábado. Empieza a las 11.30 con un taller infantil, y desde las 12.00, la misa cantada por el Coro "Santiaguín". A continuación, la procesión y el concierto de la Banda de Música en la plaza de la Iglesia. Durante toda la jornada habrá música en la calle y en locales hosteleros. A medianoche, concierto de "José Rico y Dr. Bellido", seguido del Disco Móvil. Las fiestas terminarán el domingo, con la jira en el parque Dorado.
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