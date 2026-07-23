Un nuevo espacio para disfrutar del río Nalón y de sus historia: Langreo estrena mirador en el parque Dorado de Sama

Sama cuenta desde estos días con un nuevo mirador en la ribera del Nalón, integrado en el recinto del parque Dorado de Sama. Un espacio que permitirá a los vecinos "descubrir la estrecha relación entre el río Nalón, la minería y el desarrollo industrial que transformó profundamente el valle durante más de un siglo", a través de la cartelería instalada en el mirador. La obra ha sido financiada con 91.355 euros del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad Valle del Nalón (financiado con fondos europeos Next Generation).

La empresa adjudicataria de las obras fue Tresguerres Obras y Proyectos. Los trabajos están ya listos, y el mirador, abierto al público. El proyecto incluye también la creación de "nuevos accesos peatonales a las riberas del Nalón en el popular barrio de La Llera". La nueva plataforma ha sido concebida "como un balcón abierto al paisaje", y permite "recuperar la relación histórica de Sama con el Nalón".

Más allá de su valor como mirador, señalan desde la Mancomunidad, la nueva infraestructura "nace con una clara vocación divulgativa". Bajo el título “Mirador a la memoria de las riberas del carbón”, el espacio incluye un panel interpretativo "que invita a leer el paisaje fluvial desde una perspectiva histórica, mostrando mediante fotografías antiguas y textos divulgativos la extraordinaria transformación experimentada por este entorno del Nalón desde finales del siglo XIX hasta nuestros días". Explican en el proyecto que "estas riberas, nacidas sobre terrenos aluviales en la desembocadura del arroyo Triana, fueron cambiando al ritmo de la minería, la industria y el crecimiento urbano de Sama, hasta convertir al Nalón en el gran eje del paisaje industrial".

Cartelería explicativa en el mirador. / LNE

Entre los episodios que recoge el panel destacan la canalización del río en 1896, que permitió ganar terrenos para la expansión de la villa y hacer posible la creación del Parque Dorado, inaugurado en 1905; la proliferación de puentes ferroviarios, cargaderos, lavaderos de carbón y otras infraestructuras ligadas a la actividad minera; o la presencia de instalaciones emblemáticas como el desaparecido Pozo El Ponticu, cuya actividad modificó profundamente la fisonomía del cauce.

Desde el propio mirador pueden identificarse además algunos de los principales elementos de la Ruta del Patrimonio Industrial y Minero, como el histórico Puente de Santa Ana (1892) y el Puente de Los Ingleses (1896), dos de las grandes infraestructuras ferroviarias que durante décadas hicieron posible el transporte del carbón desde las minas langreanas hacia las instalaciones industriales y el puerto de Gijón.

El nuevo espacio en el parque Dorado. / LNE

Ruta por el valle

Con esta actuación, Langreo incorpora "un nuevo recurso turístico y paisajístico que amplía la oferta de visita del concejo y refuerza el papel del río como uno de los grandes ejes vertebradores de la ciudad". Al mismo tiempo, el nuevo mirador pasa a integrarse en la Ruta del Patrimonio Industrial y Minero del Valle del Nalón, una iniciativa promovida por la Mancomunidad Valle del Nalón dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística, una ruta que conecta "los principales espacios, infraestructuras y paisajes que explican la evolución minera e industrial del territorio". La ruta convierte el valle, recalcan, "en un auténtico museo al aire libre".

Entre otras actuaciones, el Plan también ha permitido restaurar el refrigerante de Valnalón, sede del Museo de la Siderurgia, y uno de los edificios más emblemáticos de todo Langreo.