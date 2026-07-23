Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Mieres en un juicio laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha vuelto a dar la razón al juzgado de lo social de Mieres en una sentencia que condena al Ayuntamiento a abonar la diferencia salarial a un peón municipal que desempeñaba otra categoría profesional. Además, el consistorio deberá pagar los interesas y las costas el juicio.

Esta nueva sentencia, que se suma a otras similares, como la anulación de cuatro contrataciones, lleva al sindicato CSIF a lamentar que el equipo de Gobierno de IU "se niegue sistemáticamente a escuchar las reclamaciones del personal, y sin entrar a su análisis se limite a repetir una y otra vez, que quien no esté conforme acuda a los tribunales, jugando con que los gastos de estas peticiones recaen sobre el trabajador y a veces se desiste de reclamar pequeñas cantidades, mientras que los abogados y costas a los que es condenado el Ayuntamiento, las pagamos todos". Además, el sindicato afea que pese a ser condenado en primera instancia en el juzgado de lo social de Mieres, el Ayuntamiento "tiene por costumbre" presentar recursos ante el TSJA o el Tribunal Supremo, "donde siguen perdiendo juicios con las costas, o son inadmitidas de plano sus pretensiones, como ha sucedido con los contratos relevo, perjudicando a quienes podían haberse jubilado anticipadamente y por estar pendientes los recursos, se les impidió ejercitar este derecho y se vieron obligados a trabajar hasta la edad legal de jubilación".

Ante esta situación, CSIF ha solicitado información sobre los gastos en costas judiciales en los últimos años, y de los honorarios de los abogados contratados de un bufete de Valladolid, que está contratado por el Ayuntamiento de Mieres para su asesoramiento en materia de personal.

El sindicato CSIF pide al Gobierno local, "que reflexione sobre esta deriva en materia de personal, cuya gestión resulta nefasta por no tener ningún interés en escuchar a los trabajadores y forzarlos a presentar reclamaciones tanto en vía administrativa, donde no responden, y posteriormente ante los tribunales".