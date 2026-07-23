La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
La administración ubicada en la calle Carreño Miranda, número 3, vendió el número premiado
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La Suerte de la Lotería del Jueves se dejó caer esta noche en Mieres, donde tocó el primer premio, dotado con 300.000 euros al número y 30.000 euros al décimo.
El número premiado, el 83.450, fue vendido en la administración de loterías ubicada en la calle Carreño Miranda, número 3; y de momento se desconoce cuántos décimos vendieron. Y es que este número también fue vendido en la localidad alicantina de Crevillent.
Por otro lado, el segundo premio correspondió al número 58.302, con un premio de 60.000 euros al número y 6.000 euros al décimo. Este número fue vendido en la localidad barcelonesa de Mataró.
En el sorteo también hubo como reintegros el 0, el 1 y el 3.
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