La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres

La Suerte de la Lotería del Jueves se dejó caer esta noche en Mieres, donde tocó el primer premio, dotado con 300.000 euros al número y 30.000 euros al décimo.

El número premiado, el 83.450, fue vendido en la administración de loterías ubicada en la calle Carreño Miranda, número 3; y de momento se desconoce cuántos décimos vendieron. Y es que este número también fue vendido en la localidad alicantina de Crevillent.

Por otro lado, el segundo premio correspondió al número 58.302, con un premio de 60.000 euros al número y 6.000 euros al décimo. Este número fue vendido en la localidad barcelonesa de Mataró.

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En el sorteo también hubo como reintegros el 0, el 1 y el 3.