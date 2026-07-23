Tanes (Caso) celebra con mucha música y gastronomía popular sus fiestas de La Magdalena

La localidad casina de Tanes vuelve a celebrar sus fiestas de La Magdalena. Comenzaron este mismo jueves, con la celebración del campeonato de tute, desde las 19.00 horas. A partir de ahí, durante el fin de semana, mucha música y gastronomía popular.

Para este viernes está prevista la primera verbena de las fiestas, desde las 23.00 horas. Se contará con la música del "Dúo Emoción" y de DJ Pereda.

El sábado será sin duda el día grande de los festejos de La Magdalena. A partir de las 12.00 horas habrá misa solemne, y a continuación, la tradicional "puya'l ramu" y la sesión vermú. A las 15.00 horas tendrá lugar el asado popular, para los vecinos y visitantes, y a su término, sobre las 18.00 horas, habrá "cartones locos", un bingo para todas las edades.

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Finalmente, para rematar la fiesta de La Magdalena, la segunda verbena, a partir de las 23.00 horas, contará con la música de "Danky Macroshow" y del grupo "Sin Pausa", que pondrán el colofón a los festejos de Tanes.