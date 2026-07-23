Urbiés, en Mieres, transforma dos toneladas de residuos en tierra para sus huertas
Los vecinos llevan solo cinco meses con el programa de compostaje comunitario, con grandes resultados
El Ayuntamiento de Mieres y el Cogersa pusieron en marcha un área de compostaje en Urbiés el pasado 18 de febrero. Una iniciativa que busca a impulsar la participación ciudadana en el reciclaje y la economía circular. Para ello no solo se creó este nuevo equipamiento, también se llevó a cabo una campaña de sensibilización y acciones de formación para los vecinos y vecinas. Lo que no esperaban era los resultados. Dos toneladas de residuos orgánicos reciclados desde entonces en la pequeña localidad en los límites de las cuencas del Caudal y del Nalón.
“Lo que hemos demostrado en estos cinco meses es muy importante: una parte de la basura que generamos puede tener otro uso, y de esta forma contribuimos a reducir el volumen de residuos y ahorramos por partida doble: evitamos transportar residuos y conseguimos abonos de calidad para huertas y jardines gratis”, señaló Teresa de la Fuente, concejala de Proyectos Estratégicos y Medio Ambiente.
En estos cinco meses se han reciclado casi dos toneladas de biorresiduos fruto de las aportaciones de las más de 20 familias participantes, y el restaurante de la localidad, el popular Casa Migio.
Además, una parte del proyecto consiste en realizar las labores de mantenimiento, de las que se encargarán los maestros compostadores y se han contabilizado en el periodo mencionado más de 60 vistas realizadas, con una media de tres actuaciones semanales, añadiendo además la monitorización continua en remoto, la cual permite el control constante de temperatura y nivel de llenado del sustrato.
Ahora el proyecto entra en una nueva fase: comenzar a distribuir el primer lote de compost que recibirán las personas que han participado en el proyecto para que puedan utilizarlo en sus propias plantas, huerta o jardín. Un parte del sustrato obtenido, se reutilizará en la propia área como estructurante, mientras que el compost más fino, se pondrá a disposición de los vecinos usuarios del área.
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