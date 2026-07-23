"Vox miente" en su denuncia sobre la contratación del pabellón de Langreo en la Feria de Muestras, asegura el Gobierno local

"Vox miente". Así de rotundo es el equipo de Gobierno de Langreo (IU) en su respuesta a las sospechas de la concejala Ainara García respecto a la contratación de la adecuación del pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. La edil afirmó que se había contratado a un familiar del concejal de Urbanismo, portavoz del Gobierno y teniente de alcalde, José Antonio Cases. Desde el equipo de gobierno acusan a Vox de mentir, por varias razones. Por un lado, "porque sabe que el expediente de contratación de la Feria de Muestras de Asturias para el pabellón de Langreo se ha tramitado con absoluto respeto a la legalidad, bajo los principios de transparencia, objetividad e igualdad que rigen la contratación pública. Unos pliegos que, por otra parte, mantienen la misma línea y responden a las mismas condiciones que se han venido aplicando en anteriores legislaturas, sin introducir cambios sustanciales en los criterios". Además, "Vox miente porque la documentación del procedimiento se encuentra a disposición de cualquier miembro de la corporación que desee consultarla, del mismo modo que los criterios de valoración y los baremos puntuables pueden consultarse públicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público".

El equipo de Gobierno argumenta también que la adjudicación no les corresponde a ellos, sino a la mesa de contratación, "un órgano técnico y colegiado cuya composición y funcionamiento vienen establecidos por la ley". Pese a ello, "Vox ha optado deliberadamente por señalar públicamente al portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Cases, tratando de atribuirle una intervención que sencillamente no existió, ya que no participó en ninguna de las fases de valoración ni de adjudicación del contrato".

“Una vez más se intenta sembrar dudas sobre un procedimiento administrativo que ha sido desarrollado por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones y con plena sujeción a la legalidad. Este tipo de acusaciones no solo cuestionan injustificadamente la actuación de los responsables políticos, sino también la profesionalidad, imparcialidad e integridad de los trabajadores municipales y de los integrantes de la mesa de contratación”.

Ya van más veces, Cabalgata, Fical, Talleres del Conde… en las que" Vox acusa sin fundamento con el objetivo de conseguir ensuciar la imagen del Ayuntamiento y sus gestores, sacando un rédito político que sirva de contrapeso y alarde para tapar la falta de programa y proyecto para Langreo". El Gobierno local considera que este tipo de declaraciones "responden más a una sucia estrategia de confrontación política que a una voluntad real de esclarecer los hechos. Es el miente, que algo queda. Una premisa que llevan aplicando desde el comienzo de la legislatura y que les ha llevado en dos ocasiones a los tribunales quienes, además de no darles la razón, les han dicho que “'el deseable control político que debe ejercerse desde la oposición no pasa por acudir alegremente a los juzgados'".