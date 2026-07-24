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Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza

Las llamas quemaron una sala del local y provocaron una intensa humareda

VÍDEO: Susto en La Felguera por el incendio en un centro de belleza

VÍDEO: Susto en La Felguera por el incendio en un centro de belleza

D.O. / SEPA

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David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Los vecinos del centro de La Felguera se llevaron un buen susto a primera hora de esta mañana ante la movilización de los servicios de emergencia a cuenta de un incendio en un local comercial de la calle Inmobiliaria Setsa, en pleno casco urbano del distrito langreano.

Bomberos de San Martín del Rey Aurelio trabajando en el lugar del suceso

Bomberos de San Martín del Rey Aurelio trabajando en el lugar del suceso / SEPA

El suceso, en un centro de belleza y bienestar, no provocó heridos ni hubo que desalojar a los vecinos de los pisos superiores.

Las llamas se produjeron en el interior del local y fueron extinguidas por los servicios de emergencia. La sala de emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 8.54 horas de la mañana y al lugar del siniestro se trasladaron efectivos de Bomberos de Asturias del parque de San Martín del Rey Aurelio y el jefe de zona. Pocos minutos después, a las 9.19 horas el incendio estaba controlado. A las 10.08 horas se dio por extinguido. Los bomberos han dejado en el lugar un electroventilador para ventilar el local que carece de ventanas, según informa el 112 Asturias.

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Las llamas quemaron una de las salas del centro de belleza y el resto del local se vio afectado por el humo.

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