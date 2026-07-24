Los entibadores mineros pueden con la lluvia y demuestran que la tradición minera sigue muy viva en Sama de Langreo

Las Fiestas de Santiago viven este viernes una de sus jornadas más representativas con la celebración del LXXVIII Concurso de Entibadores Mineros, una cita que ha vuelto a reunir a numerosos vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo langreano. Todo ello, pese a la fuerte lluvia, que puso difícil las cosas a los mineros y al público. El paseo de Los Llerones Eduardo Iglesias fue nuevamente el escenario de una competición que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un homenaje permanente a las generaciones de mineros que construyeron la historia y el desarrollo de la comarca. Participaron 14 parejas de Asturias y León.

Parejas participantes en el concurso. / L. M. D.

La habilidad, coordinación y rapidez demostradas por los participantes fueron seguidas con enorme interés por el público, que respondió con una gran asistencia durante toda la tarde, y eso que llovía con fuerza. Los entibadores confirmaron que el concurso continúa siendo uno de los grandes símbolos de las fiestas de Sama, y demostraron que la tradición minera sigue muy viva en Langreo.

El concurso de Sama. / L. M. D.

Santiaguín Canino

La jornada también dejó un magnífico ambiente con la celebración del Concurso Santiaguín Canino, en el patio cubierto del colegio Gervasio Ramos. Una actividad que volvió a reunir a decenas de mascotas acompañadas por sus propietarios y que, edición tras edición, continúa ganando participación. Familias, niños y amantes de los animales disfrutaron de una de las propuestas más entrañables del programa festivo.

Desde primeras horas del día tampoco faltaron las actividades infantiles, deportivas y divulgativas, con el taller y exhibición de Protección Civil, el torneo Play FC26 y nuevas propuestas repartidas por distintos puntos de la localidad.

Participantes en Santiaguín Canino. / L. M. D.

La música, como durante todas las fiestas, vuelve a ser protagonista gracias a las actuaciones organizadas por numerosos establecimientos hosteleros y a la gran verbena celebrada en el Parque Dorado, donde la Orquesta «Ritmo Joven» puso el ritmo a una noche que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, consolidando una nueva jornada de éxito para unas fiestas que siguen llenando Sama de ambiente y participación.

Sábado

Las fiestas de Santiago siguen este sábado. Las actividades del día grande comienzan a las 11.30 horas con el taller infantil «flores y carbón», en la Casa de Cultural A las 12.00 será la misa cantada por el Coro «Santiaguín», y a continuación tendrá lugar la procesión y el concierto de la Banda de Música. A las 14.00 será la ofrenda floral en el monumento de La Carbonera, y a las 17.00, la carrera «Salmerona urbana». Durante toda la tarde hay música en la calle. A medianoche, concierto de José Rico y Doctor Bellido, a continuación habrá Disco Móvil.

Ya para el domingo quedará la jira en el parque Dorado.