Langreo invierte por 435.000 euros la renovación del césped del campo de fútbol de Ganzábal y el campo de Riaño

El Unión Popular de Langreo estrenará césped este año. El Ayuntamiento dado el primer paso para la renovación del tapiz del Ganzábal y del campo de fútbol de Riaño. El consistorio ha sacado a licitación la sustitución del césped artificial de los campos municipales, una actuación que cuenta con un presupuesto global de 434.746,95 euros y que permitirá modernizar unas superficies deterioradas por el intenso uso durante varios años. La última vez que se renovó por completo el césped de Ganzábal fue en 2017.

Samu Pérez, tras lanzar un disparo tratando de batir al portero del Coruxo, ante la mirada de un defensa visitante, en Ganzábal. | / MARIO CANTELI

El contrato, publicado este viernes en la plataforma de contratación del sector público, se divide en dos lotes independientes. La mayor inversión corresponde al campo de Ganzábal, que asciende 279.493,76 euros, casi dos terceras partes del presupuesto total. La actuación en el campo de Riaño dispondrá de una partida de 155.253,19 euros.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y urgente, con un plazo de ejecución previsto de dos meses para cada uno de los lotes. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de agosto. Si todo marcha como quiere el Ayuntamiento, las obras deberían estar finalizadas en octubre o noviembre. De ser así, los trabajos podrían afectar a los primeros partidos de la primera vuelta de la liga de Tercera Federación, categoría en la que milita el UP de Langreo.

Notable desgaste

Según recoge la memoria justificativa del Ayuntamiento, la intervención resulta necesaria debido al «notable desgaste derivado de un muy intensivo uso y del propio paso del tiempo». El Consistorio considera que ambas instalaciones precisan de una renovación que permita disponer de superficies adaptadas a las necesidades actuales de la práctica deportiva.

Esta actuación permitirá dotar a ambos terrenos de juego de una superficie más moderna, “de última generación”, dice el Ayuntamiento, resistente y eficiente. Además, con esta inversión “se da respuesta a una demanda de los usuarios de ambos campos y se garantiza que dos de las principales instalaciones futbolísticas del municipio puedan seguir prestando servicio en las mejores condiciones durante los próximos años”, apuntan desde el Consistorio.

El concejal de Deportes, David Fernández, remarcó que “el arreglo de los campos de fútbol es uno de los grandes objetivos de esta legislatura”, y añadió que “los campos de Riaño y del Ganzábal soportan una enorme actividad durante todo el año y esta renovación era necesaria para garantizar unas instalaciones seguras, modernas y a la altura del trabajo que se realiza en los clubes”.

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Por otra parte, Fernández hizo referencia a la fallida actuación en las torretas del Ganzábal y en el césped artificial del campo de fútbol de Lada y Tuilla. En el primer caso la empresa adjudicataria no se presentó para la ejecución de la obra mientras que, en el segundo caso, la empresa adjudicataria no contaba con un césped homologado para la ejecución de la obra. “Ambos casos se encuentran ahora mismo en el Consejo Consultivo y estamos a la espera de que el mismo dictamine una resolución para poder convocar, a la mayor brevedad, una nueva licitación”.