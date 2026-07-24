Lena, más territorio ciclista todavía: estrena un área de reposo para aficionados en Campomanes, que incluye un espacio para el mantenimiento de bicicletas
El proyecto incluye espacios similares en todos los concejos de la Montaña Central
La localidad de Campomanes en Lena, una de las “mecas” para los amantes del ciclismo, ha estrenado un área donde los deportistas pueden descansar y hacer el mantenimiento de sus bicicletas.
El nuevo espacio cuenta con un refugio cubierto que incorpora aparcabicicletas y puntos de recarga para modelos eléctricos. Asimismo, se ha instalado una estación de reparación completa, una zona de lavado para las bicicletas, un área de descanso equipada con bancos, papeleras y señalización informativa sobre el territorio.
La actuación forma parte del proyecto de acondicionamiento de seis áreas de aparcamiento en los concejos de la Montaña Central (Lena, Aller, Mieres, Morcín, Rosa y Ribera de Arriba), diseñado para el reposo y el mantenimiento de bicicletas con servicios específicos para cicloturistas.
El propósito de la instalación es ofrecer a los ciclistas una serie de servicios de descanso, puesta a punto y depósito de bicicletas. Con ello se busca facilitar que los usuarios puedan estacionar sus vehículos de manera segura y realizar otras actividades turísticas en el concejo de Lena.
Esta intervención se enmarca en la acción “2.1 Montaña Central: Territorio Ciclista – Comarca Bike Territory", incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Montaña Central de Asturias. El presupuesto de licitación de este plan, que engloba todos los puntos de descanso para ciclistas del proyecto (los seis concejos), asciende a un total de 157.173 euros.
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