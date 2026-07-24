La lucha contra el fuego empieza con la prevención: Mieres contará con un punto de recarga de agua para helicópteros, el primero en el concejo

El Ayuntamiento de Mieres quiere avanzar en su Plan Local de Prevención de Incendios, con el objetivo de "reforzar las medidas y capacidades" del concejo "para afrontar la lucha contra el fuego". La última medida que ha puesto en marcha el gobierno local permitirá que el territorio cuente con "un punto de recarga de agua para helicópteros que participen en la lucha contra los incendios". “Esto contribuirá a reducir los tiempos de reacción y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, bomberos y brigadas forestales” señaló la concejala de Proyectos Estratégicos y Medio Ambiente, Teresa de la Fuente.

Este depósito de agua para helicópteros se contará con una capacidad de 130 metros cúbicos de capacidad, y se instalará en el entorno del área recreativa de La Teyerona. El proyecto se encuentra en su fase final de redacción. “El cambio climático y el progresivo abandono de los montes provocan incendios de nueva generación con un poder destructivo terrible, por eso es necesario adoptar medidas para proteger los pueblos y tener herramientas que nos permitan luchar contra estos incendios”, apuntó Teresa de la Fuente.

Fondos europeos

Los trabajos incluirán el movimiento de tierras, la conexión a la red general de agua y la digitalización del sistema. Esta actuación será financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Principado de Asturias y cofinanciado junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata de la primera infraestructura de este tipo en Mieres, y su objetivo principal es "reducir los tiempos entre descargas al máximo", dentro del radio de servicio de la nueva infraestructura, "de manera que se puedan atajar los incendios en el menor tiempo posible, con una carencia entre recargas óptima".

La ubicación del depósito y sus especificaciones técnicas y de aproximación han sido consensuadas "con el servicio de medios aéreos de extinción de incendios del Principado de Asturias".

Más actuaciones en el plan

“No es la primera acción del Plan Local de Prevención de Incendios de Mieres", añadió la concejala. "Ya hemos puesto en marcha otras medidas para reforzar la seguridad de las personas que viven en los pueblos". Por ejemplo, "hemos ejecutado acciones de mejora del camino en la senda de La Molinera (Urbiés) y el Proyecto de Defensa Contra Incendios Forestales, con una inversión de 150.000 euros en 2025”, afirmó De la Fuente.

La primera actuación, con una inversión de 40.528 euros, permitió acondicionar cerca de 1,3 kilómetros de pista forestal y ganadera en la zona de la Molinera, mediante la regularización del terreno, perfilado de taludes y la construcción de 748 metros de cuneta de hormigón para el correcto drenaje de las aguas de lluvia.

La segunda, con una inversión de más de 100.00 euros, se ocupó de la creación de fajas de protección auxiliares y perimetrales, el desbroce de senderos y la adecuación de pistas en aquellas zonas del concejo consideradas prioritarias dentro del plan de prevención de incendios”.