Los nuevos "entendíos" en sidra se licencian en La Buelga
La Fundación Asturies XXI y la Escuela de Hostelería de Gijón entregan en Langreo los diplomas del curso de sumiller de la bebida regional
Tradicionalmente en Asturias, el "entendíu" en sidra era el chigrero que iba a los llagares, probaba los diferentes palos, encargaba las cajas y las servía en su local "ante un público muy exigente". Lo explicó Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo en la casa de la Buelga, en Ciaño, Langreo, donde se entregaron los diplomas a los más de veinte participantes del II Curso de Sumillería de Sidra. El curso está organizado por la Fundación Asturies XXI y la Escuela de Hostelería de Gijón.
Aunque la cata fue el eje principal del curso, los alumnos también recibieron formación en todo tipo de cuestiones relacionadas con la sidra, como la historia o productos derivados como el vinagre. La cata es lo principal, pero también contenidos de historia, hostelería, productos derivados como vinagres de sidra. El curso forma parte del trabajo desarrollado por la escuela de sumillería de sidra de la Fundación Asturies XXI, una iniciativa orientada a favorecer la profesionalización del sector, difundir el conocimiento de la cultura sidrera y formar a personas capaces de analizar, valorar y presentar la sidra con criterios especializados.
El objetivo final, explicó Luis Benito García, es llevar esa disciplina de sumiller de sidra "a un nivel formativo académicamente solvente". "Tenemos un sistema de clasificación y jerarquización de la sidra tan complejo como el vino", subrayó el director de la cátedra, que también es docente en la Escuela de Hostelería de Gijón.
El acto, en el que también participó el alcalde de Langreo, Roberto García, terminó con una sesión práctica, es decir, una espicha.
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