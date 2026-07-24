El Principado tramita de nuevo la ayuda europea para la obra de Brañagallones, que acabará costando un millón de euros

La consejería de Cultura y Deportes, propietaria del refugio de montaña de Bragañallones, en pleno parque natural de Redes, espera “reanudar las obras" del edificio "cuanto antes”. El inmueble está pendiente de unos trabajos de remodelación debido a su avanzado estado de deterioro, algo que ha impedido abrir las instalaciones este verano. El problema es que el Principado, titular del equipamiento, ha tenido que rehacer el proyecto de obra y el expediente tras renunciar a los trabajos la empresa que había resultado adjudicataria en 2024. La burocracia se alarga y el inicio de la obra se retrasa.

La entrada al refugio de Brañagallones. / Mario Canteli

Nueva tramitación

Al renunciar la empresa a la que se habían contratado las obras, el Principado ha tenido que revisarlo todo y hacer un nuevo proyecto. Eso ha tenido dos consecuencias fundamentales. Por un lado, según apuntan desde la consejería de Cultura, “el nuevo presupuesto de las obras asciende hasta cerca de un millón de euros”. El presupuesto inicial era de 677.430 euros, de los que alrededor de la mitad procedían de fondos europeos. Al modificarse el proyecto, explican desde el Principado, “ha habido que tramitar parte del expediente, incluida toda la parte relacionada con los Fondos de Transición Justa”. Eso sí, señalan que “nos encontramos ya en una fase muy avanzada de la tramitación”. En principio la modificación no afectaría al acceso a los fondos europeos ya que las obras financiadas con cargo a Transición Justa pueden ejecutarse hasta 2029, con lo que la aportación europea no corre peligro, de momento.

Desde la consejería de Cultura se subraya que su titular, Vanessa Gutiérrez, “ha manifestado siempre que la obra de Brañagallones es una de las prioridades de la legislatura y por ello se han venido afrontando y solventado todas las dificultades y divergencias surgidas desde su adjudicación entre las empresas”. Insisten en que el objetivo “es reanudar las obras cuanto antes, pero siempre en estricto cumplimiento de la legalidad y de los procedimientos debidos”.

Esos procedimientos debidos, la nueva tramitación del expediente no solo en el seno de la Consejería, sino también ante la UE, es lo que ha provocado los retrasos. En un principio las obras iban a comenzar el pasado mes de junio pero todo se ha visto lastrado por esa tramitación. Aun así, “confiamos, en cualquier caso, en que se pueda adjudicar próximamente, tal y como es objetivo prioritario para la Consejería”, señalan las mismas fuentes.

El retraso en esos trabajos, pendientes desde hace dos años, ha obligado a cerrar el refugio en la temporada de verano, precisamente cuando más gente acude al Parque de Redes. El año pasado visitaron Bañagallones 8.000 personas que este año no podrán hacer uso de las instalaciones.

El cierre del refugio incide directamente en el turismo de Redes porque Brañagallones es uno de sus principales atractivos, como señalan todos los actores implicados, Ayuntamiento de Caso, empresarios y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias. Todos piden que se “desatasque” el proyecto para que el refugio pueda estar a pleno rendimiento de cara al próximo verano, ya en 2027.

Las obras, con un plazo de ejecución de ocho meses, contemplan la optimización de la envolvente del edificio y la renovación de sus instalaciones con el objetivo de reducir el consumo energético, mejorar el confort de los usuarios y adaptar esta infraestructura del Parque Natural de Redes a criterios de mayor sostenibilidad.

El consumo energético es uno de los principales problemas del refugio, que durante los últimos años ha funcionado con unos generadores de gasoil que ya no dan más de sí. La intención del Principado con estos trabajos es convertirlo en un edificio “verde” y sostenible.