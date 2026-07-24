Redes clama por el cierre del refugio de Bragañallones: la Federación de Montaña lamenta los "largos tiempos" de la Administración

Tensi Carmona es presidenta de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) y por su cargo está convencida de que el Principado hará la necesaria obra de reforma del refugio de Brañagallones, en Caso, pero como vecina del parque Natural de Redes ve que “los tiempos de espera son demasiados”. Asegura que la consejería de Cultura y Deportes “está trabajando en la modificación del proyecto” pero lamenta “los tiempos de la administración”. Así que está “muy preocupada” porque “hay gente que trabaja en el refugio” y porque “Brañagallones es el principal activo del parque natural de Redes”.

Daños en el edificio

La situación tanto del edificio, con importantes daños en la cubierta y con un sistema energético alimentado por unos viejos generadores de gasoil, ha obligado a reformar el proyecto de obra lo que ha complicado aún más la situación y retrasado el inicio de los trabajos. La presidenta de la Federación de Montaña espera que las obras comiencen este año “y que Brañagallones pueda abrir el verano que viene a pleno rendimiento”. “Estamos perdiendo demasiadas temporadas”, asegura. En los últimos años el refugio no ha podido funcionar con normalidad. “Me preocupa mucho”, insiste Carmona, “me fastidia como presidenta de la Federación pero también como vecina de Redes”.

El problema es que los trabajos no han empezado en junio, como anunció el Principado, y el plazo de ejecución son ocho meses. Los plazos ya son justos porque de empezar en agosto, algo que nadie asegura, acabarían en marzo de 2027. Eso sería su se cumpliesen los tiempos y si se empezase a trabajar ya. Pero además en este proyecto hay que tener en cuenta otro factor. Brañagallones es un refugio de montaña y si el invierno es duro las obras pueden estar paralizadas durante semanas o incluso meses, debido a las condiciones climatológicas. La Federación de Montaña consiguió abrir el verano pasado el refugio después de acometer unas obras de emergencia ante los retrasos del Principado. Este año la institución deportiva y el Ayuntamiento de Caso trataron de hacer algo parecido y evitar un mayor deterioro del tejado, pero no sirvió de nada. El refugio, en pleno corazón del Parque Natural de Redes, se encuentra a 1.215 metros de altura, en una zona en la que los materiales pesados solo llegan en vehículos todoterreno o en helicóptero.

Tensi Carmona confía en el Principado y asegura que las obras se ejecutarán pero reclama “que se desatasque ya”.

Empresarios

Los empresarios del parque de Redes, hoteleros y hosteleros, también piden la apertura del refugio situado en el corazón del parque. Suni Torre, presidenta de Redes Natural, también ve “injusto” el cierre del refugio y pide “que se reabra lo antes posible”.

En uno de los establecimientos de Bezanes, desde donde se accede a la Vega de Brañagallones, Jan Ruiz del Val, propietario del restaurante “La Posada de Redes”, confirma que el cierre del refugio “se ha notado”. No tanto en la clientela. Solo dan de comer a 35 personas al día “y si está cerrado el refugio y el bar, la gente viene a comer aquí”, si no más bien en el ambiente, “hay menos gente en el parque”. “Hay menos trasiego, menos montañeros”, apunta el hostelero, que además de empresario es vecino de la zona. Por eso, afirma que “es una pena que el refugio no pueda utilizarse”. Defiende además que “es un bien público y debería estar a disposición de todo el mundo”. Ruiz del Val advierte también de que “el edificio se está deteriorando mucho con el paso del tiempo y cada vez va a peor lo que supone también que se va encareciendo la reforma”.

La obra

La reforma integral del refugio de Brañagallones fue adjudicada en diciembre de 2024, con un presupuesto de 677.430 euros. Pero en la primavera del pasado año, la empresa seleccionada en el concurso renunció. En el proyecto se incorporaron las modificaciones apuntadas en el estudio encargado a una ingeniería externa para que analizase las cuestiones técnicas que alegaba la compañía para desistir. En el proyecto se realizaron modificaciones relacionadas con la ventilación y el sistema fotovoltaico. Con esta obra, que dispone de financiación europea, se reparará de forma integral el tejado, se impermeabilizará y se mejorarán las chimeneas, además de instalar ventanas oscilobatientes tipo “velux”.

Uno de los objetivos del Principado, para el que se cuenta con financiación europea, es que el refugio sea "verde", que funcione con energías renovables: van a instalarse paneles solares que ayudarán a que el edificio se autoabastezca de energía, aunque sea parcialmente (está previsto contar además con un generador nuevo). También se trabajará en el sistema de aguas residuales del refugio.

La historia

El primitivo refugio de cazadores de Brañagallones cambió de uso a finales de los noventa. En 1997 se hizo una remodelación completa, pero no sería hasta agosto de 2005 cuando el Principado firmó un contrato de explotación con una empresa del sector hostelero. El inmueble fue acondicionado para albergar un hotel con una categoría de tres estrellas. Sin embargo, la oferta como parador no llegó a despegar. El equipamiento solo estuvo abierto cuatro años, lastrado por la escasa demanda de visitas y por los desperfectos que cada invierno se detectaban.

El Principado, como propietario del edificio, no pudo rescindir el contrato a pesar de que el parador estaba cerrado. Hubo que esperar hasta la extinción del compromiso con los adjudicatarios de la gestión. Finalmente se firmó un convenio con la Federación de Montaña, que se hizo cargo de la instalación. El deterioro de los últimos años ha llevado al cierre este verano y a la necesidad imperiosa de ejecutar las obras de reforma.