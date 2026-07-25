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Mieres tacha de "leyenda urbana" los "varapalos judiciales" al Ayuntamiento en materia laboral

El consistorio califica a CSIF de "sindicato del inmovilismo y los privilegios"

Ayuntamiento de Mieres

Ayuntamiento de Mieres

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David Orihuela

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Mieres del Camino

“Hay una realidad: el Ayuntamiento de Mieres está modernizando sus servicios municipales con una inversión millonaria que se está traduciendo en más medios materiales y una organización más eficaz para dar más y mejor respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas”. Es la respuesta del Consistorio a las sentencias judiciales en procesos contra trabajadores municipales representados por el sindicato CSIF. “Mientras el Ayuntamiento avanza y mejora, CSIF sigue empeñado en situarse como el sindicado del inmovilismo y los privilegios. Es su gran apuesta en Mieres”, señaló el Gobierno de Mieres.

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“Por desgracia, CSIF se instala en el teatrillo permanente, solo busca generar ruido y parece más empeñado en hacer política que sindicalismo. Hablan de varapalos judiciales pero lo cierto es que hubo cuatro denuncias por diferencias salariales y el Ayuntamiento ganó dos y perdió otras dos”, afirmó el Gobierno.

“Solo buscan generar polémicas y ruido, parece que su objetivo es impedir las mejoras y los avances en Mieres. Es una lástima que opten por el inmovilismo cuando la ciudadanía quiere cambios y mejoras”, resumió el Ejecutivo.

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Las mismas fuentes municipales defienden que "en el Ayuntamiento de Mieres hemos convocado 66 plazas de empleo público, el máximo permitido por la ley, 61 con el proceso finalizado y otras 5 plazas en distintas fases de la convocatoria, además de estabilizar 158 plazas, según lo previsto por la ley. Y en todas estas plazas, la sentencias en contra han sido insignificantes. En el 99% de los procesos no hubo denuncias. Esta es la realidad del Ayuntamiento que CSIF niega”.

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