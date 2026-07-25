Mieres tacha de "leyenda urbana" los "varapalos judiciales" al Ayuntamiento en materia laboral

“Hay una realidad: el Ayuntamiento de Mieres está modernizando sus servicios municipales con una inversión millonaria que se está traduciendo en más medios materiales y una organización más eficaz para dar más y mejor respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas”. Es la respuesta del Consistorio a las sentencias judiciales en procesos contra trabajadores municipales representados por el sindicato CSIF. “Mientras el Ayuntamiento avanza y mejora, CSIF sigue empeñado en situarse como el sindicado del inmovilismo y los privilegios. Es su gran apuesta en Mieres”, señaló el Gobierno de Mieres.

“Por desgracia, CSIF se instala en el teatrillo permanente, solo busca generar ruido y parece más empeñado en hacer política que sindicalismo. Hablan de varapalos judiciales pero lo cierto es que hubo cuatro denuncias por diferencias salariales y el Ayuntamiento ganó dos y perdió otras dos”, afirmó el Gobierno.

“Solo buscan generar polémicas y ruido, parece que su objetivo es impedir las mejoras y los avances en Mieres. Es una lástima que opten por el inmovilismo cuando la ciudadanía quiere cambios y mejoras”, resumió el Ejecutivo.

Las mismas fuentes municipales defienden que "en el Ayuntamiento de Mieres hemos convocado 66 plazas de empleo público, el máximo permitido por la ley, 61 con el proceso finalizado y otras 5 plazas en distintas fases de la convocatoria, además de estabilizar 158 plazas, según lo previsto por la ley. Y en todas estas plazas, la sentencias en contra han sido insignificantes. En el 99% de los procesos no hubo denuncias. Esta es la realidad del Ayuntamiento que CSIF niega”.