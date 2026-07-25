Sama honra a Santiago desde la fe, la fiesta y el deporte: así es el día grande de la "folixa" langreana

A las doce y unos minutos del medio día, después de que sonasen las campanas, las voces del Coro "Santiaguín" llenaron de música la iglesia parroquial de Sama de Langreo, un templo abarrotado hasta el punto de que hubo que dejar las puertas abiertas y algunos fieles siguieron el oficio desde el exterior del edificio. La gaita acompañó al cántico para dar inicio a la misa solemne del día de Santiago Apóstol, patrón de Sama de Langreo. “Desde aquí nos unimos a los peregrinos que veneran las reliquias del Santo en Compostela”, proclamó el párroco, Luis Ricardo Fernández, que trazó la biografía de un Apóstol “a quien le correspondió llevar la palabra de Cristo a Finisterre, a una España llena de tribus violentas y belicosas”. El sacerdote animó a los presentes a seguir las enseñanzas de Santiago, “que aprendió a entender la vida en términos de servicio, no de imposición” y que comprendió que “el que no vive para servir no sirve para vivir”.

Fiestas de Santiago en Sama, Langreo / David Orihuela / LNE

Al acabar la misa cantada, llegó uno de los momentos más esperados del día grande de las fiestas de Santiago, la procesión. La Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama, decidió que este año quien portase la imagen del Apóstol fuesen los jugadores del Alcázar Club de Fútbol, un emblema en Sama. Justo antes del inicio del recorrido, poco antes de que acabase el oficio religioso, la lluvia parecía poner en peligro la procesión, pero apenas cayeron cuatro gotas de un nubarrón pasajero y volvió a lucir el sol.

La procesión religiosa recorrió el centro del distrito langreano con la Banda de Música y cientos de fieles en peregrinación detrás de Santiago. Al finalizar la procesión, la Banda de Música ofreció un concierto en la explanada de la iglesia y los miembros de la comisión de fiestas hicieron una ofrenda floral ante la escultura de La Carbonera, en el parque Dorado, uno de los epicentros festivos.

Unas fiestas con mucha afluencia

Tras ese acto, Cecilia Felgueroso, una de las responsables de la asociación Fiestas de Santiago, celebraba la gran afluencia de público que están teniendo todas las actividades programadas, especialmente la misa y la procesión. “Siendo sábado teníamos miedo a que hubiese menos gente”, reconocía. Un sábado en pleno verano es buen día para irse a la playa o a la montaña. “Estamos muy contentos”, resumía Felgueroso. Hasta el concurso de entibadores de la tarde del viernes, con la gran tormenta que descargó sobre toda Asturias, y también en Sama, fue un rotundo éxito. El público se mojó y los entibadores aún más, “pero fue impresionante, espectacular”, calificaba Felgueroso, que explicaba que “en un principio íbamos a tener seis parejas de entibadores y al final participaron quince”. El concurso de entibadores de Sama de Langreo es uno de los símbolos de las fiestas de Santiago. La cita cumplió este año nada menos que 78 ediciones y es ejemplo visible de cómo Langreo y mantiene la tradición minera. La lluvia se lo puso complicado tanto a los participantes como al público pero eso lo hizo tal vez más épico el esfuerzo de postear y construir el cuadro de una galería en el menor tiempo posible utilizando tan solo troncos y un hacha.

Este sábado la lluvia no deslució los actos centrales de las fiestas de Sama. Los vecinos acudieron en masa a la misa. Entre ellos el alcalde de Langreo, Roberto García, expárroco en Ciaño, que como suele hacer evita las primeras filas, se sienta en una zona discreta y participa en la celebración junto a su familia y el resto de vecinos. Lo mismo hizo en la procesión, evitando caminar junto al resto de autoridades tras la imagen del Apóstol.

Música en la calle

Si fueron cientos los que acompañaron a la imagen, fueron muchos más los que se dispersaron por Sama llenando terrazas y bares. La programación religiosa se combina con la festiva. Así, muchos de estos locales ofrecen a sus clientes música en directo. En Las Delicias estaba este sábado a la hora del vermut uno de los músicos que no pueden faltar en ninguna fiesta en Asturias. Sus canciones suenan en cualquier romería, verbena y fiesta de prao de la región. Vicente Díaz empezó su concierto tirando de un clásico que en esta ocasión no era suyo, se arrancó por “Escándalo” de Raphael, y ya desde el primer momento puso al público a cantar y corear.

La música no paró ya hasta la madrugada. El programa de conciertos en los bares incluía el día grande de las fiestas más de una decena de conciertos con actuaciones de “A3 Rock”, Sam Solo, “FL Covers”, “Mamones” y muchos otros. Pero la fiesta y la música no es incompatible con el deporte así que a las cinco de la tarde se celebró la carrera de cinco kilómetros “La Salmerona”, que se está convirtiendo ya en una tradición en las fiestas.

El día fue largo en Sama y se prolongó hasta bien entrada la madrugada. A las doce de la noche estaba prevista la actuación de José de Rico y Dr. Bellido, además de la disco móvil, en el Parque Dorado.

Bollo y jira

Sama pondrá fin este domingo a cuatro días de fiestas que arrancaron el pasado jueves con el pregón de María Pérez, presidenta de Abogadas por la Igualdad, y que según destacaba Cecilia Felgueroso, “fue el más concurrido de los últimos años”. Este domingo se entregará el bollo y el vino a los más de 1.200 socios de la asociación Fiestas de Santiago y habrá de nuevo música en los bares y numerosas actividades infantiles. Los salmerones pondrán el punto final a sus fiestas con una gran jira en el Parque Dorado. Las peñas están citadas a las cinco y media de la tarde en la calle Dorado para ir juntos hasta el parque y celebrar la merienda popular. A las doce de la noche habrá fuegos artificiales y hasta el año que viene.