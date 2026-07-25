La suerte de la Primitiva deja casi 74.000 euros en El Entrego

Parece que la suerte no quiere dejar a las Cuencas está semana. Y es que este sábado tocó un premio de casi 74.000 euros de la Primitiva en El Entrego.

Concretamente, el boleto fue sellado en la administración número 4 de San Martín del Rey Aurelio, ubicada en la calle entreguina de Saturnino Menéndez. El premio, de 73.797,31 euros, se corresponde a la segunda categoría (cinco números y el complementario). También fueron sellados boletos con este premio en Ávila y A Coruña.

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No hubo premios ni de primera categoría ni especial. Los números de la suerte fueron 37, 28, 40, 48, 38 y 43, el complementario fue el 17 y el reintegro fue el 0. El joker fue el 3224824.