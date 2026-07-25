Varyf, la «contracultura del norte» que aterriza en Mieres: la marca asturiana lanza una colección inspirada en el concejo

La cultura asturiana también puede vestirse. Esa es la idea con la que Noé García y Javier Justo pusieron en marcha hace tres años Varyf Market, un proyecto cultural muy enfocado en Asturias y que utiliza su mayor pasión, la moda, como vehículo conductor para acercarlo a los jóvenes. No se trata solo de vender camisetas, sino de redescubrir una forma de mirar al Principado y sus tradiciones. Tras una primera colección inspirada en Avilés, esta iniciativa apuesta ahora por Mieres. «Tratamos de luchar por Asturias y dar una visión positivista a la gente joven. Tenemos mucha cultura, pero hay que adaptarla para que ellos también la entiendan», subraya García.

Bajo el lema de «ser la contracultura del norte», Varyf dio sus primeros pasos en Avilés, el lugar de nacimiento de los fundadores. Allí realizaron varios eventos culturales para dar visibilidad a otro tipo de artistas e iniciativas creativas. «Notábamos que faltaban referentes culturales en la zona y quisimos hacer algo para cambiarlo», expresa García. Y la moda fue su forma de expresión. Utilizando como gancho las habituales camisetas turísticas, sacaron a la venta una línea de productos disruptiva, con la camiseta de «I Love Avilés» con la campana de Ensidesa (actual ArcelorMittal en el corazón) como elemento característico. "Quisimos darle la vuelta a la concepción de ciudad hiper contaminada e industrial de Avilés. A veces incluso se la trataba de segunda y todo eso ayudó a lo que es hoy en día".

En Mieres el símil era sencillo con la minería como emblema y para esta nueva colección, ya a la venta desde esta semana, es el Pozo Barredo el que aparece en el corazón de la camiseta. «La minería ha ido desapareciendo y Mieres está en unas condiciones un poco precarias comparado con lo que fue en sus años, pero queríamos hacer la reivindicación de la importancia de la minería y de todo lo que significa el pueblo para Asturias, que a veces no se tiene en la suficiente consideración», expresa. En la misma colección también hay otro tipo de prendas, como una camiseta con el lema de «insumisa» (en un guiño a la reivindicación de la lucha obrera) o un traje con el lema de «carbón sí, carbón sí» en la chaqueta y las dos llaves del escudo de Mieres bordadas en el pantalón. «No buscamos sacar tendencias, solo ropa para gente local que se identifique con ella», explican desde la marca.

: Julia Gutiérrez con la camiseta principal de la nueva colección. / Cedida a LNE

Para poder inspirarse en la elaboración de toda la colección, todos los miembros del proyecto (además de los fundadores se unieron a posteriori, Candela Giz y Estela Mier) fueron más allá: quisieron entender la historia del pueblo y a su gente, por lo que entrevistaron a personas de todas las edades, profesiones y zonas para entender su experiencia vital. «Buscamos hacer cosas para la gente de la zona, no solo lucrarnos de vender la imagen de Mieres», realza García. Así ha ido avanzando un documental que verá la luz en las próximas semanas, en la que aparecerán personajes relevantes de la zona como la poeta Patricia Suárez o el cocinero Marcos Cienfuegos.

Cultura popular

El motivo es claro. Desde Varyf entienden que «hoy en día el folklore asturiano y la cultura está muy poco en boca de los jóvenes». A diferencia de otras zonas como el País Vasco o Galicia, donde sí apuestan más por sus propias raíces, este grupo de jóvenes pretende cambiar la forma de comunicar para poder acercar la tradición local a las nuevas generaciones. «Creemos que el mensaje y la forma en la que se transmite es muy tradicional. Nosotros, a través de los memes y de modernizar el mensaje podemos acercar más la cultura asturiana», sostiene García.

La iniciativa ha tenido una gran respuesta en Mieres a través de la venta online y también en algunos establecimientos. «En Avilés ya fue buena, pero se nota más aún con Mieres. Su gente es de acoger este tipo de cosas porque se sienten orgullosos de ser de aquí. Eso mola mucho», dice orgulloso Noé García, que admite dificultades a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos. «¿Que qué es lo peor? La burocracia, completamente. Nos dan muchas vueltas, mucho papeleo que no entendemos y dificulta mucho las cosas. Hacer algo bastante ambicioso no está muy apoyado por las instituciones públicas porque te sientes perdido», lamenta el joven avilesino, que actualmente reside en Valencia y compagina su trabajo con este proyecto.

Pese a ello, en la mente de los integrantes de Varyf ya están los próximos pasos. Todo empezó con un pequeño mercadillo en el que se reunieron numerosos artistas y en la próxima edición quieren seguir creciendo. «Estos eventos físicos son nuestro gran objetivo. Estamos intentando conseguir alguna ayuda pública para poder hacerlo de alguna forma más ambiciosa», afirma García. Mientras tanto, estos jóvenes seguirán tratando de arraigar la cultura asturiana a los de su misma generación.