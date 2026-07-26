Broche dorado a las fiestas de Santiago en Sama: cientos de personas participan en la jira para poner fin a las celebraciones
El parque Dorado, pulmón de la ciudad, se llenó de peñas para "disfrutar de los festejos"
«Parecía que las fiestas de Sama iban a morir pero la organización ha tirado para adelante y fueron muy prestosas». Es la sensación generalizada y es el resumen que hacía Carlos Ferreira la tarde de este domingo en el Parque Dorado, el pulmón del distrito langreano en el que los salmerones se reunieron para dar las últimas bocanadas a la fiesta. La jira al parque se recuperó hace tres años con la creación de la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama y cada año atrae a más participantes. «La jira está perfecta, la estamos disfrutando muchísimo», aseguraba Ferreira como portavoz de un grupo de 60 personas.
Las peñas se reunieron a las cinco y media de la tarde en la Calle Dorado y fueron juntas, en teoría, hasta el parque. Allí cada grupo buscó el mejor sitio, todos bajo la sombra de los árboles, para desplegar carpas y mesas repletas de empanadas, tortillas, bollos, embutidos y todo lo que pudiese acompañar a la sidra y la cerveza. Hubo quien añadió al menú otras bebidas como el calimocho y cosas más contundentes y destiladas. El caso era celebrar un fin de fiesta de la mejor manera posible.
La charanga, que durante todas las fiestas ha animado las calles de Sama, no faltó a la cita del parque y recorrió el histórico jardín de Sama una y otra vez.
La organización pone especial atención en las actividades infantiles así que los niños fueron unos afortunados la calurosa tarde del domingo. Mientras sus padres se mojaban por dentro ellos, en bañador, lo hacían por fuera en una fiesta de la espuma.
Por la noche llegaron los fuegos artificiales que marcan el inicio del trabajo para las fiestas de Santiago de 2027.
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