CC OO exige a la empresa de los "búhos" del Nalón el incremento de la seguridad y la acusa de su supresión

Cuatro meses y medio después de la grave agresión sufrida por un conductor del servicio nocturno de transporte público del valle del Nalón, los populares "búhos", CC OO denuncia que las medidas de seguridad exigidas por la Inspección de Trabajo siguen sin implantarse. El sindicato acusa al Grupo San Juan, concesionario del servicio, de mantener una actitud de “cerrazón empresarial” pese a las reclamaciones sindicales, la convocatoria de una huelga y la paralización temporal del servicio.

Un autobús búho en Sama de Langreo. / FERNANDO RODRIGUEZ

La secretaria general de la federación, Luz García, afirmó que “la mala fe y la cerrazón empresarial no pueden primar sobre la seguridad de quienes conducen los autobuses del Valle del Nalón ni sobre el derecho de la ciudadanía a un servicio público esencial”.

Requerimiento de la Seguridad Social

Según denuncia el sindicato, la empresa no ha cumplido el requerimiento emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo plazo de ejecución finalizó el pasado 5 de julio. Dicho requerimiento obligaba a la concesionaria a implantar una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de la plantilla y de los usuarios, entre ellas la instalación de mamparas de protección, cámaras de vigilancia, dispositivos GPS y un protocolo específico de actuación ante situaciones de riesgo.

CC OO asegura que no se ha instalado ninguna mampara en los vehículos, que la colocación de cámaras es “escasa” y que en muchos casos se limita a la presencia de carteles informativos. Respecto a los sistemas de geolocalización, el sindicato denuncia que no se ha facilitado información técnica suficiente ni formación a los trabajadores sobre su funcionamiento. En cuanto al protocolo de seguridad, afirma que la empresa remitió un borrador sin negociación previa y posteriormente lo retiró, bloqueando cualquier avance.

La organización sindical considera que esta situación supone un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y advierte de que las deficiencias detectadas no se limitan a la prevención de agresiones. También denuncia problemas relacionados con las condiciones de trabajo y la seguridad de los vehículos.

Entre ellos cita averías en los sistemas de aire acondicionado de algunos autobuses, que habrían provocado incluso golpes de calor, además de otras irregularidades laborales que, a juicio del sindicato, afectan al bienestar de la plantilla y a la calidad del servicio prestado a los usuarios.

Suspensión del servicio

La situación llevó en su momento al Principado a suspender temporalmente los “búhos” en el valle del Nalón. Por ello, CCOO reclama ahora una intervención más decidida de la Administración para garantizar el cumplimiento de la normativa y de las resoluciones de la autoridad laboral. “La mala fe detectada en la anulación unilateral de protocolos y el vencimiento de los plazos legales sitúan a la empresa en una posición de vulnerabilidad jurídica extrema”, señaló Luz García.

El sindicato insiste en que la consejería de Movilidad debe ejercer su papel de control y fiscalización sobre una concesionaria que presta un servicio público esencial y que, según denuncia, continúa sin aplicar las medidas exigidas para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.