El incendio en una vivienda "okupada" de La Felguera obliga a realojar a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada
Los vecinos del Barrio Urquijo denuncian que "llevamos años avisando" de la anómala situación en el piso quemado
Un incendio en una vivienda "okupada" en la calle Bonifacio González Carreño de La Felguera obligó la mañana de este domingo a realojar a cuatro personas, dos parejas. Una de las mujeres está embarazada. El propio alcalde de Langreo, Roberto García, se trasladó a la zona y gestionó el realojo de los afectados que por el momento estarán en un hotel.
Quejas vecinales
Las llamas se originaron alrededor de las once de esta mañana en el bajo de un edificio de tres plantas. En total se vieron afectadas seis viviendas, de las que no todas estaban habitadas. Los bomberos que accedieron al edificio se encontraron una enorme cantidad de basura que complicó la extinción del incendio. Además, los techos y suelos de madera, provocaron la propagación del fuego a los tres pisos. Ahora serán los técnicos municipales los que comprueben la situación en la que han quedado las viviendas. Los vecinos del centenario Barrio Urquijo, anexo al lugar del suceso, esperan que esa parte del edificio que permanecía okupada y que ha sido parte de las llamas sea declarada en ruinas y demolida.
El 112 Asturias recibió una llamada a las 10.43 horas de la mañana indicando que salía humo de las ventanas del edificio. Al lugar del suceso se trasladaron efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de San Martín del Rey Aurelio y La Morgal. Además, la Policía Local de Langreo cortó el tráfico en la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencias.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Urquijo, Emilio Silva, explicó que se trata de una vivienda que estaba okupada desde hace tiempo por personas que ya habían provocado problemas de convivencia en la zona. "Llevamos años diciendo que iba a pasar y acabó pasando", aseguró Silva, que al menos mostró su satisfacción porque no hubiese daños personales. En cuanto a la posibilidad de declarar en ruinas el edificio, para los vecinos, "sería un gran favor", afirmó.
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