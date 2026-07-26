Langreo concede 18.000 euros en becas para estudios superiores

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a estudiantes que vayan a cursar estudios de grado universitario o enseñanzas artísticas superiores durante el curso académico 2026-2027. El Consistorio tiene reservada una partida de 18.000 euros para una convocatoria que tiene como objetivo contribuir a facilitar el acceso y la continuidad en la educación superior de los vecinos y vecinas del concejo.

Podrán optar a estas ayudas las personas empadronadas en Langreo con una antigüedad mínima de dos años, siempre que la unidad familiar resida en el municipio durante el curso académico 2026-2027 y cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a quienes cursen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de grado universitario o de enseñanzas artísticas superiores. Quedan excluidos de esta convocatoria los estudios de doctorado, máster, especialización, títulos propios de las universidades y cualquier otra formación de posgrado.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de octubre. Toda la información relativa a la convocatoria, así como las bases y la documentación necesaria para formalizar la solicitud, puede consultarse a través de la página web y de los canales oficiales del Ayuntamiento de Langreo.