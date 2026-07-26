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Langreo concede 18.000 euros en becas para estudios superiores

El plazo para solicitar las ayudas está abierto hasta octubre

Estutiantes en la Casa de Cultura de La Felguera

Estutiantes en la Casa de Cultura de La Felguera / FERNANDO RODRIGUEZ

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David Orihuela

David Orihuela

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a estudiantes que vayan a cursar estudios de grado universitario o enseñanzas artísticas superiores durante el curso académico 2026-2027. El Consistorio tiene reservada una partida de 18.000 euros para una convocatoria que tiene como objetivo contribuir a facilitar el acceso y la continuidad en la educación superior de los vecinos y vecinas del concejo.

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Podrán optar a estas ayudas las personas empadronadas en Langreo con una antigüedad mínima de dos años, siempre que la unidad familiar resida en el municipio durante el curso académico 2026-2027 y cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a quienes cursen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de grado universitario o de enseñanzas artísticas superiores. Quedan excluidos de esta convocatoria los estudios de doctorado, máster, especialización, títulos propios de las universidades y cualquier otra formación de posgrado.

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El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de octubre. Toda la información relativa a la convocatoria, así como las bases y la documentación necesaria para formalizar la solicitud, puede consultarse a través de la página web y de los canales oficiales del Ayuntamiento de Langreo.

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