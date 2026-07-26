Langreo estudia ampliar la actuación en el barrio de El Puente, como piden los vecinos y la Plataforma por el Soterramiento

La Asociación de Vecinos del barrio de El Puente, en Langreo, y la Plataforma por el Soterramiento, llevan años reclamando una actuación integral en la zona, una mejora que va más allá de la construcción de tres bloques de viviendas de alquiler asequible que propone el Principado, un proyecto que el Ayuntamiento ha modificado para trasladar la obra a una zona más cercana a La Felguera, dado el rechazo de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, más cercana a Sama, donde inicialmente se planteó la construcción del edificio.

Vista del barrio de El Puente, con la zona liberada por las vías a la izquierda. / D. O.

Esa exigencia, bien conocida en el Ayuntamiento, ha vuelto a ser trasladada a los responsables municipales durante la segunda ronda de contactos para desbloquear el proyecto, una iniciativa que podría suponer la construcción de 80 viviendas de alquiler barato y una inversión de 20 millones de euros.

En la reunión, tanto los representantes vecinales como los de la Plataforma Pro Soterramiento, plantearon que la actuación no se limite a las zonas inicialmente incluidas en la reserva regional de suelo y reclamaron una rehabilitación “más ambiciosa”. Quieren que se amplíe el ámbito de actuación para incluir un plan de mejoras en el entorno de los núcleos y áreas de ladera, que actualmente no estaban incluidos en el proyecto. "El objetivo es que la transformación urbana tenga los máximos efectos positivos sobre el conjunto del barrio", explicaron fuentes municipales que aseguraron que "el Ayuntamiento se comprometió a estudiar esa petición y a iniciar de inmediato los trámites para buscar las partidas económicas que permitan incorporar y financiar la mejora de esas zonas colindantes al plan de El Puente". “Nos parece una aportación positiva porque conecta la operación urbanística con una demanda vecinal más amplia: que la intervención no solo permita edificar vivienda asequible, sino también mejorar el espacio urbano y la calidad de vida de todo el barrio”, señalaron desde el Consistorio.

PERI de El Puente

La Asociación de Vecinos y la Plataforma Pro Soterramiento también reclaman un Plan Especial de Reforma Interior para todo el ámbito y que se acometa también la reparación de las aceras desde la Calle del Puente hasta el cruce con Les Pieces. El Ayuntamiento "ve igualmente razonables estos planteamientos, una vez que la nueva alternativa municipal pasa porque el entorno de la calle José Álvarez Valdés, donde se concentra el mayor rechazo vecinal al desarrollo inicialmente previsto, se aborde mediante una vía diferenciada y por estudiar un Plan Especial de Reforma Interior, una acción que exigirá mayores tiempos al conllevar un procedimiento y una tramitación urbanística más complejos".

El Ayuntamiento habla de "acercamiento con las posturas de las organizaciones vecinales", lo que en su opinión, "viene a confirmar la utilidad del proceso de diálogo abierto tras la suspensión del convenio urbanístico".

En el encuentro, que se incluye dentro del nuevo calendario de contactos abierto para contrastar la alternativa de trabajo surgida tras las reuniones celebradas en las últimas semanas, participaron el edil de Urbanismo, José Antonio Cases; el presidente de la Asociación de Vecinos,y alcalde de barrio de El Puente, Julio Fueyo, y varios portavoces de la Plataforma Pro Soterramiento.

Valoración positiva

El Ayuntamiento valora "positivamente" la reunión al considerar que ambas entidades "comparten el planteamiento municipal de desplazar hacia el entorno más próximo a La Felguera la actuación urbanística de mayor alcance, una opción que permitiría centrar los primeros esfuerzos en las áreas 46, 47 y 48, donde se aprecia una mayor disposición inicial al acuerdo por parte de los propietarios". Esta opción "permitiría preservar la inversión de más de 20 millones de euros vinculada a la culminación del soterramiento de las vías de FEVE, facilitar así la construcción de más de 80 viviendas a precios asequibles, avanzar en la transformación del centro urbano y estudiar soluciones de realojo para los vecinos afectados. Todo, siempre que se confirme la disposición favorable mostrada por los propietarios en los contactos iniciales y que los técnicos municipales y regionales consideren que la propuesta tiene encaje jurídico, urbanístico, económico y administrativo".

Las reuniones seguirán en los próximos días con representantes de los grupos políticos y con técnicos tanto del Ayuntamiento como del Principado, así como con propietarios a los que afectaría el traslado de la actuación.