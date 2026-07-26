Teatro de calle en la plaza del Ayuntamiento de Langreo
El grupo de teatro "Los pintores" representará la obra "Amor valiente"
El Festival "Llangréu CulturAbierta" continúa llenando de cultura los espacios públicos del concejo con una nueva propuesta dirigida al público familiar. El próximo jueves 30 de julio, a las 12.30 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la representación de "Amor valiente", un espectáculo de teatro de calle pensado para disfrutar en familia y especialmente recomendado para niños y niñas a partir de 6 años.
La obra, del grupo de teatro "Los pintores", propone una entrañable aventura que combina humor, misterio y emoción a través de la clásica técnica del pelele de mesa. Tras su estreno este verano tanto en sala como en formato de calle, el espectáculo inicia su recorrido para acercar la magia de los títeres a distintos espacios públicos.
La historia transporta al público a una misteriosa noche iluminada por la luna, entre árboles que parecen cobrar vida. En ese escenario, los jóvenes Juancito y María recorren un camino donde nada es lo que parece hasta que la aparición de unos traviesos fantasmas y un temible diablo altera su tranquila caminata. Los inesperados personajes intentarán sembrar el miedo y separar a los dos enamorados, desencadenando una sucesión de situaciones tan sorprendentes como divertidas.
Aunque Juancito no puede evitar asustarse —hasta el punto de desmayarse en más de una ocasión—, el protagonista encontrará la fuerza necesaria para enfrentarse a sus temores. A través de un relato lleno de humor y ternura, "Amor valiente" transmite al público un mensaje sobre la importancia del coraje, la confianza y el poder del amor para superar las dificultades.
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