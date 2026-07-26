Viajes virtuales a la naturaleza, las estaciones de esquí e incluso al eclipse solar: así será el espacio de Aller en la Feria de Muestras
El estand del Ayuntamiento allerano ocupará 45 metros cuadrados en el Pabellón de las Naciones
Aller volverá a participar con estand propio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará en Gijón del 1 al 16 de agosto. El Ayuntamiento allerano contará con un espacio de 45 metros cuadrados, situado en el Pabellón de las Naciones, en el que estarán representados los principales recursos turísticos del concejo.
Este año la temática del estand estará centrada en el eclipse solar, si bien se reservará también un espacio destacado para la promoción del patrimonio natural, cultural e industrial minero del concejo. El concejo alberga "uno de los mejores miradores del cielo asturiano: el mirador de Coto Bello (Renorios), situado a casi 1.200 metros de altitud". Este enclave natural será el escenario principal desde el que observar el próximo 12 de agosto el eclipse total, un "fenómeno astronómico único".
Además, Aller invita al visitante a viajar sin salir de la feria. Quienes se acerquen a su estand "podrán recorrer virtualmente algunos de los paisajes más emblemáticos del municipio, sumergirse en su patrimonio histórico y cultural y explorar rincones que convierten al concejo en uno de los grandes destinos de naturaleza de Asturias".
Igualmente, se podrá "esquiar virtualmente en la estación de Fuentes de Invierno, poniendo a prueba la habilidad y el equilibrio de los visitantes". Habrá incluso un "eclipse virtual inmersivo, una experiencia única que transportará al público al corazón de un fenómeno astronómico excepcional".
Día 14 de agosto
El día dedicado a Aller en la Feria se celebrará el viernes 14 de agosto. A las 12:30 horas, se llevará a cabo el acto institucional, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos. Con el objetivo de acompañar en una jornada tan señalada, el Ayuntamiento de Aller prevé habilitar un servicio gratuito de autobuses. Un año más, la presencia del concejo en FIDMA busca "reforzar la proyección del concejo" como destino turístico.
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