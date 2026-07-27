Más de 5.000 participantes en los talleres de salud y nutrición para jóvenes en Mieres

Un total de «5.000 participantes» pasaron este pasado curso escolar por las actividades de promoción de la salud que impulsa el Ayuntamiento de Mieres. La concejala del ramo, Teresa Iglesias, destacó que en estos programas de fomento de la salud y prevención de las drogodependencias tienen un fuerte arraigo en el concejo, en estrecha colaboración con los centros educativos. Así, «el curso pasado llegaron a un total de 5.000» niños y jóvenes, es decir, prácticamente todos los estudiantes que hay en el municipio.

En concreto, el programa Cine en la Enseñanza, iniciativa que utiliza el séptimo arte como herramienta educativa para trabajar «valores como la convivencia, la salud emocional y la prevención de conductas de riesgo», sumó el pasado curso un total de 2.158 participantes, en una decena de sesiones celebradas durante el periodo escolar. Desde el gobierno local destacan que este programa «va más allá de las sesiones cinematográficas, ya que en las aulas se trabaja previa y posteriormente los temas que se abordan en las películas, promoviendo la participación activa del alumnado.» No es el único programa que se desarrolla bajo el paraguas del Plan Municipal de Salud.

Más programas

Otra de las más destacadas es Conoce Mieres de Forma Saludable, en la que participaron casi 2.000 estudiantes de 14 centros educativos, y que promociona las rutas por el concejo, «aunando el conocimiento de nuestro territorio y patrimonio con el ejercicio físico y las conductas saludables». A estas dos propuestas se suman otras como Cultivamos la salud en el Huerto, con 10 centros educativos y casi 400 participantes, o la implantación de la estrategia NAOS (nutrición, actividad física y obesidad) de promoción de la alimentación saludable, con talleres nutricionales que este año se puso en marcha en 3º y 4º de Primaria, «con el objetivo de fomentar un desarrollo integral basado en el bienestar».

Estas actuaciones, subrayaron desde el Ayuntamiento de Mieres, se enmarcan en el objetivo integral de «promover la salud física, psicológica y emocional en todas las franjas de edad». Todos estos programas suman año a año un alto nivel de participación, que va al alza, y «son muy bien valorados por parte de la comunidad educativa en relación a sus contenidos y su desarrollo, sumando cada curso escolar nuevos participantes».