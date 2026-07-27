Cuatrocientos niños disfrutan en los campamentos urbanos de Mieres: "Son un éxito"

Cuatrocientos niños participan este año en los campamentos urbanos de Mieres, el programa "Movámonos Xunt@s", en el que pueden participar pequeños de 3 a 12 años de edad, y que toman parte en todo tipo de actividades.

La concejala de Juventud, Nuria Rodríguez, visitó este lunes junto al alcalde, Manuel Ángel Álvarez, a los chavales participantes en el turno de la segunda quincena de julio. El programa, subrayaron, tiene dos objetivos principales. El primero, permitir ofrecer "actividades de ocio y deporte" a los más pequeños de la casa. El segundo, y no menos importante, "apoyar a las familias en la organización del tiempo en plena época de vacaciones".

En total, explicaron, este verano se ofertaron 400 plazas –100 por quincena— que "se completaron en un breve tiempo" tras la apertura de inscripciones, "lo que demuestra el éxito de estos campamentos urbanos, que son un recurso gratuito para la organización y conciliación, además del disfrute y la diversión" de los pequeños, subrayó la concejala de Juventud mierense.

Patios de los colegios públicos

El grueso del programa se realiza en los patios de los colegios públicos Aniceto Sela y Liceo Mierense. De esta forma, en verano, se convierten "en un lugar para que los participantes disfruten de actividades lúdicas" que están adaptadas por edades, "acordes a su desarrollo intelectual y motriz", siempre "promoviendo siempre valores y actitudes de respeto, igualdad y tolerancia y sobre la base de la importancia" de que los "nenos" se relacionen siempre "como iguales"

“Queremos ofrecer actividades de interés para peques y jóvenes, promoviendo su participación y su ocio con propuestas que sean de su interés y que generen lazos y relaciones al tiempo que se divierten y viven experiencias creativas y lúdicas”, señaló Nuria Rodríguez, que recordó la importancia de que los más jóvenes "tengan espacios y actividades, y más aún en momentos como las vacaciones de verano".

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Junio

Además del plan "Movámonos Xunt@s", la concejalía de Juventud e Infancia puso en marcha el pasado mes de junio un programa de conciliación que ofreció una alternativa de "aprendizaje y diversión" a los peques durante un mes en el que, durante los días lectivos la salida de los colegios se hizo a las 13.00 horas, y en el que, además, hubo también varios días de vacaciones. En total, otros 400 estudiantes de los colegios públicos del concejo participaron en estas actividades de conciliación, a las que ahora se suman los campamentos urbanos que la edil califica como "un verano más, un éxito".