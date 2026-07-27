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Doscientos cincuenta cicloturistas participan en la Asturias Challenge 2026, con final en el alto de Cotobello

La prueba recorrió algunos de los puertos más conocidos de las Cuencas, como La Colladiella o La Collaona, antes de finalizar en la cima Chechu Rubiera

La salida de la prueba, en Moreda.

La salida de la prueba, en Moreda.

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Moreda (Aller)

Doscientos cincuenta amantes de la bicicleta se reunieron este fin de semana en las Cuencas para participar en la última prueba de la Asturias Challenge 2026, una exigente marcha cicloturista con salida en Moreda (Aller) y llegada en el alto de Cotobello, en el mismo concejo, un puerto que la Vuelta Ciclista a España cataloga como de Primera categoría, con 10 kilómetros de subida y un 8,3% de desnivel medio. Un alto conocido también como cima Chechu Rubiera.

Pero la prueba tuvo también mucha más dureza antes del último puerto. Recorrió algunos de los altos más emblemáticos de las Cuencas, como La Colladiella, La Camperona, La Faya de los Lobos y La Collaona. Los puntos de avituallamiento se situaron en el Pozo Sotón (El Entrego) y en Laviana, ofreciendo apoyo a los ciclistas durante una jornada marcada por el esfuerzo y el paisaje de montaña.

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Participantes a su paso por el pozo Sotón.

Participantes a su paso por el pozo Sotón. / Cedida a LNE

La cita reunió a deportistas procedentes de prácticamente todos los puntos de España, además de participantes llegados desde el sur de Francia. Con esta prueba, Aller puso el broche final al circuito Asturias Challenge 2026, consolidado como "una de las grandes citas cicloturistas de fondo del Principado".

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