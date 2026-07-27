De medida "temporal" a "indefinida": el PP exige a Barbón que intervenga para que el valle del Nalón recupere los autobuses "búho"

Recuperar "ya" los servicios de autobuses "búho", tanto los internos del valle del Nalón como los que unen la comarca con Oviedo. Esta es la exigencia del PP de Asturias, que ha llamado al presidente del Principado, Adrián Barbón, vecino de Laviana, del Nalón, a que intervenga directamente en el conflicto. "Una interrupción temporal del servicio ha pasado a ser indefinida", subrayó el diputado del PP y portavoz de Movilidad y Transportes, Pedro de Rueda. "Es una desigualdad más para los vecinos del valle", recalcó.

De Rueda reclamó en El Entrego el retorno de los autobuses nocturnos al Nalón. Exigió al Gobierno del Principado que fije “ya, de manera inmediata” una fecha para la restitución del servicio, suspendido desde el pasado 23 de abril. La suspensión, tal como recuerda el parlamentario, fue adoptada por el Principado y las empresas operadoras "tras una huelga y varios incidentes de seguridad, y dejó sin servicio nocturno las rutas de madrugada de los fines de semana". “Llevamos más de tres meses con las Cuencas sin búho y el equipo de Barbón sigue sin decir cuándo va a volver. No hay fecha, no hay plan y no hay explicaciones. Lo reclamamos en abril en Langreo y volvimos a hacerlo en mayo, tanto en la Junta General como en comisión. Desde entonces, la respuesta de la Consejería ha sido el silencio”, denuncia De Rueda.

El diputado subrayó que una decisión “temporal”, se ha convertido “en indefinida y se mantiene ya en pleno verano, precisamente cuando más necesario resulta el servicio por la celebración de las fiestas y el incremento de los desplazamientos nocturnos durante los fines de semana". "Mientras el Gobierno sigue sin dar una fecha", apuntó, "miles de jóvenes de la Cuenca del Nalón se ven obligados a depender del coche particular para regresar a casa de madrugada, con el riesgo que eso supone para la seguridad vial, o directamente se quedan sin una alternativa de transporte”. La supresión, añadió, también afecta a "muchos trabajadores".

El portavoz popular, acompañado por representantes del PP de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana, defiende que el búho “no es un capricho, sino un servicio público de transporte que existe precisamente por razones de seguridad y de igualdad de oportunidades. Suspenderlo es condenar a los habitantes del valle del Nalón a una desigualdad más”, afirmó.

Resolver los problemas de seguridad

De Rueda reconoce que los problemas de seguridad que motivaron la suspensión “son reales y hay que resolverlos, protegiendo tanto a los conductores como a los pasajeros”, pero ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, después de más de tres meses, “no haya sido capaz de solucionar este asunto con las empresas operadoras y los trabajadores y de acordar un protocolo de seguridad que permita recuperar el servicio. Suspender es fácil; gestionar es lo que este Gobierno no hace”, añadió el popular.

Ante esta situación el grupo parlamentario Popular exige al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, “que comparezca y explique la situación actual del servicio” y que presente de manera inmediata un calendario concreto para su restitución, acompañado de las medidas de seguridad acordadas con las empresas y las plantillas.