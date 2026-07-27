La Nanotecnología no para de crecer en El Entrego: el centro bate su récord de empleo y de producción científica

El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), con base central en el edificio TIC del pozo Entrego, sigue en constante crecimiento. En materia de empleo, y también de producción científica. En 2025 el espacio volvió a generar nuevos puestos de trabajo, y alcanza ya los 98 empleos totales, de ellos, 83 de investigadores. Además, ha publicado más trabajos de investigación que nunca desde su creación en el año 2007. El pasado ejercicio, según refleja la memoria anual del CINN, sus estudios protagonizaron un total de 98 publicaciones científicas. También está al alza la difusión de esta labor entre la comunidad investigadora. No en vano, los integrantes del CINN realizaron 96 contribuciones de relevancia en congresos científicos.

El empleo generado en el Centro de Nanotecnología de El Entrego sigue al alza, y en apenas tres años puede decirse incluso que se ha disparado. En 2023 eran 65 los puestos de trabajo que dependían del espacio de investigación, centro mixto vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a la Universidad de Oviedo y al Principado de Asturias. Su sede está desde 2014 en San Martín del Rey Aurelio. El gran salto en materia de personal se dio en 2024, cuando el CINN llegó a 91 personas, con incremento de la plantilla de investigadores y también del personal técnico y administrativo. En 2025 el empleo vuelve a aumentar, hasta llegar a los 45 investigadores senior; los 9 investigadores posdoctorales; los 29 estudiantes de doctorado; los 8 empleados de gestión y los 7 técnicos de laboratorio.

Congresos

El salto en la cantidad y calidad de las investigaciones también se ha consolidado. Queda reflejado en el récord de publicaciones científicas en revistas de prestigio, 98, 20 más que el año anterior, el 2024, que ya había fijado un máximo dentro del Centro de Nanotecnología. Las aportaciones a congresos pasaron además de 52 a 98, otro récord dentro del centro científico.

Adolfo Fernández, director del CINN, destaca precisamente en el informe anual la "excelencia científica" del CINN. "Nuestra producción científica no solo ha sido notable en volumen, sino extraordinaria en su impacto y calidad". Durante 2025 se publicaron un total de 98 trabajos, "alcanzando un nuevo récord. De ellos, el 88% se publicaron en revistas de primer cuartil", es decir de gran prestigio, y "diez de estos trabajos, en revistas de altísimo prestigio". El 70% de estos artículos se publicaron en coautoría con instituciones extranjeras, "muestra de una proyección global indiscutible"

Además, "la presencia del CINN en foros nacionales e internacionales ha sido intensa, con 96 contribuciones en congresos", el 28% de ellas siendo "charlas invitadas o ponencias magistrales", lo que pone a los investigadores del Centro como "referentes en sus campos".

En 2025 se sumaron además 11 nuevos proyectos de investigación, con una captación de fondos cercana a los 2 millones de euros (1.952.363). Con estas nuevas incorporaciones, durante el año se trabajó en "42 proyectos" en el CINN.

Los equipos de investigación instalados en el Centro de Nanotecnología, popularmente conocido como el "nanopozo" de El Entrego (se encuentra en el espacio de la antigua mina) se dividen en Modelización y Simulación; Tecnologías Cuánticas y Nanomateriales; Materiales Multifuncionales Nanoestructurados y Epigenética y Nanomedicina. Su investigación se dirige principalmente hacia el desarrollo de "materiales, componentes y tecnologías capaces de dar respuesta a las cada vez más exigentes necesidades" de cuatro sectores estratégicos: la salud, la industria de la Ciencia, la energía y las tecnologías de la información y la comunicación.

Ordenador cuántico

Destaca también Adolfo Fernández que 2025 fue el año en el que se impulsó la construcción del primer ordenador cuántico "basado en átomos de Rydberg fabricado en España", un proyecto liderado por Daniel Barredo. La "casa" de este superordenador ya está construida, prácticamente al lado de la actual sede del CINN.

El edificio del ordenador cuántico de El Entrego. / D. O.

La inversión total superará los 10,6 millones. De ellos, 7 vendrán del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Otros 1,6 son de la construcción del edificio, ejecutado por la agencia Sekuens asturiana. Los investigadores han desarrollado una tecnología propia, un modelo de computación cuántica que no existía, basado en átomos de Rydberg, un método distinto al que usan los gigantes de la informática para llegar a los ingentes niveles de cálculo de los ordenadores cuánticos.