Recuerdos de otros tiempos en la reunión de exalumnos del viejo instituto de Sama
Los antiguos estudiantes contaron batallitas de sus años en el centro y de sus aventuras por la ciudad
Los alumnos del antiguo instituto de Sama –ubicado en el lugar que ahora ocupa el Conservatorio– volvieron a reunirse este fin de semana con motivo de las fiestas de Santiago. Hace ya más de 60 años que el centro educativo se trasladó desde el centro de la ciudad hasta el paseo de Los Llerones, donde el IES Jerónimo González sigue funcionando. Tras la foto en la escalinata de lo que fue su instituto, el grupo dio cuenta de un suculento y abundante banquete en el Casino de La Montera.
Durante el encuentro se recordaron las anécdotas de aquellos años, qué profesor era más fácil de engañar, quién era el hueso o cuál de los docentes era más duro con los chavales. También recordaron que en aquellos tiempos jugar a la pelota en la calle “era un pecado” y como los policías municipales de entonces (Cogiti, Caragochu, Abelardo...) se encargaban de hacérselo saber así que los chavales acababan jugando al futbolín en Casa Pacita. Fue una jornada de confraternización y de recuerdos de tiempos pasados. Un encuentro que da un carácter especial al día grande de las fiestas de Sama.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- Una empresa langreana suministrará el acero necesario para construir uno de los mayores resorts turísticos del Caribe
- Un polideportivo inundado, el tejado en mal estado y un patio sin columpios: el estado del colegio de Ujo que Educación de 'compromete' a mejorar
- Ser pregonera de las fiestas de Sama es un regalo y un honor enorme, un reconocimiento a la lucha por la igualdad
- Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza
- El incendio en una vivienda 'okupada' de La Felguera obliga a realojar a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada
- La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
- Ángel Díaz, el maquinista mierense de 101 años que manejaba las locomotoras a vapor del Vasco: 'Con el diésel era más aburrido porque ibas solo en la cabina