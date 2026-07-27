Recuerdos de otros tiempos en la reunión de exalumnos del viejo instituto de Sama

Los alumnos del antiguo instituto de Sama –ubicado en el lugar que ahora ocupa el Conservatorio– volvieron a reunirse este fin de semana con motivo de las fiestas de Santiago. Hace ya más de 60 años que el centro educativo se trasladó desde el centro de la ciudad hasta el paseo de Los Llerones, donde el IES Jerónimo González sigue funcionando. Tras la foto en la escalinata de lo que fue su instituto, el grupo dio cuenta de un suculento y abundante banquete en el Casino de La Montera.

Durante el encuentro se recordaron las anécdotas de aquellos años, qué profesor era más fácil de engañar, quién era el hueso o cuál de los docentes era más duro con los chavales. También recordaron que en aquellos tiempos jugar a la pelota en la calle “era un pecado” y como los policías municipales de entonces (Cogiti, Caragochu, Abelardo...) se encargaban de hacérselo saber así que los chavales acababan jugando al futbolín en Casa Pacita. Fue una jornada de confraternización y de recuerdos de tiempos pasados. Un encuentro que da un carácter especial al día grande de las fiestas de Sama.