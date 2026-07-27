Los vecinos de El Puente, “escépticos” ante la nueva propuesta del Ayuntamiento de Langreo para el barrio

A Julio Fueyo, alcalde de barrio y presidente de la Asociación de Vecinos de El Puente, le gustaría creer lo que dice el Ayuntamiento de Langreo, que además de trasladar hacia la zona más cercana a La Felguera la construcción de 80 viviendas de alquiler asequible, estudiará ampliar la actuación urbanística al resto del barrio. El Consistorio se comprometió a "iniciar de inmediato los trámites para buscar las partidas económicas que permitan incorporar y financiar la mejora de esas zonas colindantes al plan de El Puente". Fueyo lleva años reclamándolo y el Consistorio dice ahora que la petición es “razonable”, pero no se lo cree, dice que es “totalmente escéptico”. "Hace unos 14 años que estamos con esto", recordó Fueyo, que admitió que le alegra que se vuelva a hablar del futuro de El Puente, pero reclamó que las palabras se traduzcan en actuaciones concretas. "Cuesta muy poco tener intenciones; lo que hay que hacer es demostrar que quieren hacer algo", afirmó.

El representante vecinal puso como ejemplo las tres viviendas del barrio cuya demolición ya está aprobada y que, según explicó, continúan todavía en pie. "Tienes tres casas para tirar, con dinero puesto encima de la mesa por la compañía, pues tíralas y demuéstranos que queréis hacer algo", señaló.

Julio Fueyo, a la izquierda, y Xuacu de Hoyos, en el barrio de El Puente, en Langreo / D. O.

Fueyo también expresó sus dudas sobre la ejecución de algunas actuaciones pendientes, especialmente en relación con los accesos al barrio. A su juicio, existe el riesgo de que se acometan obras parciales sin resolver los problemas de fondo como la acera de la calle de El Puente.

Plataforma por el Soterramiento

Fueyo participó recientemente en una reunión con responsables municipales para tratar la cuestión. En el encuentro estaban también representantes de la Plataforma por el Soterramiento. Su portavoz, Xuacu de Hoyos, defendió una vez más la necesidad de un plan integral que permita dar una solución definitiva a El Puente y no actuaciones aisladas.

La principal petición del colectivo es la elaboración de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que comience por las unidades urbanísticas 46, 47 y 48, las más cercanas a La Felguera con actuaciones de derribo y urbanización, además de evitar en este momento la consolidación como suelo urbano de las unidades 49 y 50, las más cercanas a Sama.

La plataforma reclama una intervención global en el barrio, con mejora de viales, asfaltado, alumbrado y servicios, y pide que se mantenga la zona verde prevista en los terrenos liberados por el soterramiento de las vías de Feve de la línea Gijón-Laviana. De Hoyos criticó la gestión realizada durante los últimos meses y consideró que la mesa de diálogo convocada por el Ayuntamiento fue «un paripé».

«Nosotros no entramos en la guerra de unos y otros. Lo que queríamos era el soterramiento, la urbanización y el PERI del Puente», insistió.

Vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El puente, en Langreo / D. O.

Vecinos de José Álvarez Valdés

El Ayuntamiento de Langreo ha suspendido el convenio con el Principado para la construcción de viviendas de alquiler asequible ante la negativa de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, donde inicialmente se preveía levantar tres edificios. Esa negativa llevó al Consistorio a trasladar la actuación a terrenos más cercanos a La Felguera. A René Ramos, propietario de una marmolería en el barrio, le pilla en medio. Si le expropian, “me pueden hundir el negocio”, dice. El Ayuntamiento propone reubicarle en una nave cercana “pero tengo que trasladar muchas máquinas, mucho material, y eso lleva mucho tiempo”. Además, supone que tendrá que cerrar durante un tiempo y eso le afectaría no sólo a él sino también a los seis empleados que tiene en el negocio.

Desde la calle José Álvarez Valdés, la portavoz vecinal Verónica Núñez reclamó información directa por parte del Ayuntamiento y recordó que los vecinos únicamente conocen los avances a través de los medios de comunicación.

«Necesitamos que se nos devuelva el suelo urbano consolidado que por derecho y naturaleza nos pertenece, para poder hacer las obras necesarias en nuestras viviendas», indicó.

Los residentes en esta calle reclaman además que cualquier decisión cuente con la participación directa de los propietarios. «Cada negocio, casa o parcela tiene dueño y son esas personas las que deben elegir. Nadie más tiene derecho a negociar si no son los propietarios», afirmó Núñez.