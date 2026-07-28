De almacén de jamones a planta de baterías: el proyecto de 5 millones que una empresa quiere impulsar en la zona rural de Langreo

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha sacado a información pública el proyecto para la construcción de una planta de almacenamiento de energía mediante baterías en las inmediaciones de La Felguera, una actuación con un presupuesto de 4,95 millones de euros en un antiguo almacén de jamones en el paraje de La Cabaña. Se trata de una parcela de 2.208 metros cuadrados, situada junto a la carretera de La Felguera a El Campu La Carrera, que está catalogada como suelo industrial, lo que favorece la tramitación. Además, está a apenas unos cientos de metros de la subestación eléctrica de El Respiñu. Se encuentra cerca de una zona habitada, uno de los argumentos de oposición de los ecologistas y los vecinos en toda Asturias.

Antiguo almancén de jamones en Langreo donde se proyecta un parque de baterías / L. M. D.

5 megavatios

La iniciativa, promovida por la empresa Umbrella Solar Technology Proyecto 51, contempla la creación de la planta «PS IM2 Fondón Langreo», una instalación con una potencia de 5 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 20,06 megavatios hora. En términos prácticos, el sistema permitirá acumular electricidad para utilizarla posteriormente cuando aumente la demanda o cuando la producción renovable disminuya.

Subestación eléctrica de El Respiñu, en Langreo / L. M. D.

El proyecto prevé la instalación de cuatro grandes contenedores de baterías de ion-litio, además de una estación de potencia equipada con transformadores e inversores, un centro de control y medida y las correspondientes conexiones subterráneas con la red eléctrica. La instalación evacuará la energía hasta cercana subestación eléctrica mediante una línea soterrada.

Tramitación ambiental

Antes de recibir las autorizaciones definitivas, la planta deberá superar una evaluación de impacto ambiental simplificada. La documentación permanecerá ahora en exposición pública durante un plazo de treinta días hábiles, periodo en el que particulares, asociaciones y administraciones podrán consultar el proyecto y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

De salir adelante, la instalación supondrá una de las inversiones más relevantes anunciadas recientemente en Langreo dentro del ámbito del almacenamiento energético.

Rechazo de los ecologistas

El primer rechazo llega de los ecologistas, que denuncian “la escasa distancia que habría entre los contenedores de baterías y las viviendas”. La Coordinadora Ecologista de Asturias asegura que esa proximidad “conlleva una fuerte contaminación electromagnética para la vecindad y los animales”. Además, señalan “los riesgos que suponen este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio, con consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana”. Así, consideran “inasumible” la instalación de parques de baterías próximos a núcleos de población, lugares de interés medioambiental o zonas protegidas.

Este parque de baterías se suma a otros que se tramitan en el concejo como la propuesta de almacenamiento con una potencia de 3 megavatios en una parcela rústica ubicada en las cercanías de Les Teyeres de Lada. Este proyecto tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros. El último gran proyecto de estas características en Langreo quedó en nada. La empresa Dalia Solar tramitó los permisos para instalar un parque de baterías en una parcela de Valnalón, en la zona más cercana al Pozo Candín. El montante de la operación ascendía a un total de 4.583.596 euros. El proyecto generó un gran rechazo entre los vecinos de la zona próxima a la parcela y finalmente la empresa renunció a su desarrollo.