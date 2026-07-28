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Joan Aguiló, referente del muralismo a nivel internacional, dejará su impronta en Aller, en el antiguo lavadero de Murias

El artista, con obra en numerosos países, permanecerá en la residencia "La Volandrina", espacio "para la creación contemporánea" ubicado en el concejo

Una de las obras de Joan Aguiló.

Una de las obras de Joan Aguiló. / J. Aguiló

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

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Joan Aguiló, uno de los muralistas y artistas urbanos más reconocidos de España, y a nivel internacional, dejará su impronta en el concejo de Aller, en Murias. La Residencia de Artistas "La Volandrina", ubicada en Los Estrullones (Aller) se consolida como "un espacio de referencia para la creación contemporánea" gracias a la presencia de Aguiló, residente entre Mallorca y Barcelona.

Joan Aguiló estudió Ilustración y Bellas Artes y completó su formación en Ciudad de México y Berlín, ciudad en la que descubrió el arte urbano como medio de expresión y comenzó a desarrollar un lenguaje artístico propio. Su obra se caracteriza por "apropiarse del espacio público para narrar historias, a través de la representación de personas anónimas".

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A lo largo de su trayectoria ha realizado intervenciones en numerosos países, entre ellos España, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, la India y el Líbano, participando en destacados festivales nacionales e internacionales de muralismo y arte urbano. Además, es creador y director del "Saladina Art Fest", festival de arte urbano y muralismo que se celebra en Can Picafort (Mallorca) y que se ha convertido en una cita de referencia para artistas de todo el mundo.

Durante su estancia en La Volandrina, Joan Aguiló llevará a cabo un mural artístico en el antiguo lavadero de la localidad de Murias, una intervención que pretende poner en valor este espacio emblemático y contribuir a la dinamización cultural y patrimonial del concejo mediante el arte urbano de calidad.

La presencia de Joan Aguiló en Aller "supone una magnífica oportunidad para seguir impulsando el intercambio cultural y proyectar" el concejo "como un territorio abierto a la creación y a la innovación artística". La colaboración entre la residencia y el Ayuntamiento "refuerza la apuesta por convertir el concejo en un referente para artistas de diferentes disciplinas y procedencias, favoreciendo el encuentro entre el patrimonio local y las expresiones artísticas contemporáneas".

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Se adjunta fotografías de algunos de los murales que ha realizado

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