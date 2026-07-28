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Lenguaje de signos, paseos por la naturaleza y la XX Marcha Popular, la programación de la Sextaferia Cultural Coyana

Las actividades comienzan el lunes 3 de agosto y concluirán con la caminata por el concejo, el sábado 8

Parte de los participantes en la marcha popular, en Campiellos.

Parte de los participantes en la marcha popular, en Campiellos. / JAVIER CANAL

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

Todo listo para una nueva edición de la Sextaferia Cultural Coyana, que contará con variedad de actividades, desde salidas a la naturaleza a talleres sobre lengua de signos. La culminación, como viene siendo ya tradición, será la marcha popular por los pueblos de Sobrescobio, que cumple su XX edición.

El programa comenzará este lunes 3 de agosto, a las 12.00 horas en la biblioteca, con el taller "Rompiendo mitos sobre la lengua de signos", que impartirá el colectivo Maspaz. Al día siguiente, martes 4, a las 12.00, en el centro integral de la Mujer, habrá un taller de "Risoterapia y exposición Miradas Violetas", de nuevo impartido por Maspaz. A la misma hora, pero en la biblioteca, habrá un taller infantil de Pintura de Madera, que ofrece Jéssica Barredo "Waterlu".

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El miércoles 5 de agosto comenzará a las 9.00 horas, con un paseo guiado por la naturaleza, con Terix Biointerpretación. La salida se hará desde el centro cultural "Vicente Álvarez". Esa misma jornada, además, habrá visitas guiadas, a las 10.00 y las 12.00, a la central eléctrica de Rioseco, una actividad en colaboración con EDP.

Para el jueves 6 queda el taller infantil "Lapicero de tela", con "Telas de mamá", en la biblioteca (12.00 horas), mientras que el viernes 7 de agosto habrá una charla sobre seguridad impartida por la Guardia Civil (en el centro de la Mujer).

Finalmente, el sábado 8 tendrá lugar la XX marcha por los pueblos de Sobrescobio, con salida sobre las 10.00 desde la localidad de Campiellos. La inscripción vale 4 euros (debe hacerse en el Ayuntamiento, al teléfono 985 60 90 05, o en la Casa del Agua). Las personas inscritas recibirán camiseta del acto.

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Tras salir desde Campiellos, la marcha, que reúne cada año a cientos de personas, pasará por Rioseco, La Polina, Villamoréi, Ladines y Soto de Agues, para finalizar sobre las 14.00 horas en el área recreativa del Valláu.

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