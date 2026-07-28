Mejorar "un transporte público de hace 35 años": Mieres exige "multiplicar" las líneas de autobús con Gijón, Avilés y Langreo

El Ayuntamiento de Mieres exige al Principado el aumento de las frecuencias de autobús que enlazan el concejo con Gijón, Avilés o Langreo. Argumentan que la población y la actividad empresarial han crecido, además de la cantidad de estudiantes y profesores que se trasladan a diario al campus universitario de Barredo.

La estación de autobuses de Mieres. / Andrés Velasco

“Mieres está creciendo, está ganando población y consiguiendo captar inversiones empresariales pero seguimos con un sistema de transporte público por carretera propio del siglo pasado. Es urgente mejorar la movilidad y el transporte público”, señala el gobierno local.

El "muro" que separa las Cuencas

“Tenemos una posición geográfica estratégica pero un sistema de transporte público que presenta notables desequilibrios que hay que afrontar con urgencia. No puede ser que estemos a 15 kilómetros de Langreo pero parezca que viajando en bus haya un 'muro' que separa las dos Cuencas", aseguran. También denuncian la precaria conexión con Gijón y afirman que pese a que la autovía minera permite conectar las Mieres con la ciudad más poblada de Asturias en apenas veinte minutos, tan solo hay cinco frecuencias de bus al día.

Campus universitario

El Ayuntamiento también ve en campus universitario y los centros de investigación que la Universidad de Oviedo tiene en Barredo "otro motivo para reforzar la conexión de transporte público con las principales ciudades de Asturias". Es una razón más, pero en su opinión, "sobran los motivos y las razones” para aumentar las frecuencias.

A eso suman que "no hay conexión con los principales polígonos industriales, donde trabajan miles de personas de las Cuencas". Es, dicen, "otra de las asignaturas pendientes que tiene que afrontar la Consejería de Movilidad con urgencia". Desde el Ayuntamiento reclaman servicios lanzadera a los polígonos en las horas de mayor afluencia de trabajadores, a las seis de la mañana, dos de la tarde y diez de la noche.

Desde el Ayuntamiento elogian el funcionamiento de la tarjeta Conecta, el billete único puesto en marcha por el Principado, "porque ha supuesto una reducción de costes muy considerable para las familias", pero también aseguran que "pierde valor si las líneas y las frecuencias no se adaptan a las necesidades reales", por lo que reclaman mejorar estas frecuencias con prácticamente todos los grandes núcleos de población y actividad de la zona centro.

"No podemos tener la misma red de transporte que hace 35 años. Mejorar el transporte público es una herramienta que nos permite fijar población porque facilita vivir en las Cuencas y trabajar en el área central sin ser esclavo del coche”, recordó el gobierno local mierense.

Todas estas peticiones, aseguran, están "desde hace meses2 sobre la mesa de la consejería de Movilidad del Principado.