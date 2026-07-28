Un mes de atascos por las obras en el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama

Los operarios siguen trabajando a diario en el puente atirantado de Sama. Se busca reforzar la seguridad tras un estudio que reveló ciertas deficiencias. Los trabajos, intensos, obligaron a cerrar al tráfico los días laborales el carril en sentido Oviedo desde las nueve de la mañana a las siete de la tarde. El Principado anunció que el cierre se prolongaría desde el pasado 29 de junio hasta este viernes, 31 de julio. No hay visos de que sea así. Ni Principado ni el Ayuntamiento de Langreo tienen claro que el primer día de agosto se pueda circular con normalidad por el puente.

Fuentes de las dos administraciones están pendientes de una decisión que se tomará con criterios técnicos en los próximos días. Todo apunta a que los trabajos y las restricciones continuarán. En medio del puente sigue instalado pórtico de protección para afrontar la revisión de la parte más alta de los 32 tirantes del puente en el carril sentido Sur, hacia el puerto de Tarna, que limita el paso de vehículos de más de 3,5 toneladas, como anuncian las señales ya desde Riaño.

Obras en el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama / L.M.D.

Carril cerrado

El paso en ese carril se ha estrechado, se han colado también conos de seguridad, bandas reductoras de velocidad, que provocaron algún leve accidente los primeros días, y se ha levantado el firme. No parece probable que en tan solo cuatro días se retiren las grúas que utilizan los operarios para trabajar en los tirantes del puente, el arco metálico y todas las medidas de seguridad. La consejería de Movilidad del Principado explicó a finales de junio que durante julio, no solo se procedería a evaluar el estado de la parte más alta de los tirantes, cuya zona inferior ha sido escaneada por un robot para evaluar su estado de conservación. También se están llevando a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón.

Pocos días antes de anunciar el cierre de un carril hasta el 31 de julio, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguraba en la Junta General del Principado que “la planificación de los trabajos no está cerrada, porque dependerá de las obras que se realizan para solucionar algunos de los problemas, que tienen que ver con el agravamiento de alguna de las grietas que hay en la pilona”. Calvo añadió que “no es algo alarmante, pero hay que actuar de urgencia”.

Los trabajos llevan un mes complicando la circulación en la principal vía de comunicación del Valle del Nalón. La AS-117, conocida como Corredor del Nalón, comunica Riaño con el puerto de Tarna, vertebrando el valle a través de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. La Consejería recomienda a los conductores del valle desviarse por la “Y” de Bimenes a la altura del pozo Sotón, en El Entrego, y enlazar con la red de vías de alta capacidad del centro de Asturias.

Desvíos alternativos

El cierre del carril en sentido Oviedo los días laborables obliga a desviarse por la carretera LA-3, de Les Pieces a La Felguera. Se da la circunstancia de que esa carretera, enlaza con la calle José Álvarez Valdés y con la calle El Puente, dos vías que han quedado muy dañadas tras casi dos décadas de obras del soterramiento ferroviario de Langreo. Además, ese desvío alternativo que se indica a la entrada del puente acaba justo en el punto donde se está construyendo una nueva rotonda incluida dentro del proyecto de urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento. Se trata de una zona en la que también existen limitaciones de circulación y señalización de obras y máquinas trabajando. Hasta llegar ahí, los vehículos, entre los que hay decenas de camiones al día, atraviesan el barrio de El Puente por una calle de doble sentido en la que en ocasiones se producen problemas cuando se cruzan dos vehículos. Esta situación ha provocado también el malestar de los vecinos de la zona. Las aceras del barrio no están en su mejor momento y solo existen en uno de los márgenes de la carretera, además de manera alterna lo que obliga a los peatones a cruzar de un lado a otro entre un tráfico intensísimo.

Una vez que los conductores llegan a la zona de la nueva rotonda donde estaba el paso a nivel de Valnalón, muchos optan por regresar hacia Sama desde la rotonda de Langreo Centro y enlazar de nuevo con el Corredor del Nalón en la rotonda que está precisamente bajo el puente atirantado. Otros callejean por La Felguera y salen a la vía de alta capacidad en Lada, poco después de la fábrica de Bayer.

Al cierre del carril en sentido Oviedo se suma la restricción de la circulación de vehículos pesados por el puente atirantado lo que obliga a los camioneros que van hacia El Entrego, en dirección Sur, a desviarse por el centro de Sama, provocando también retenciones puntuales en las principales arterias de la ciudad como la calle Constitución.

Los trabajos continúan y por el momento no se conoce la fecha de finalización.