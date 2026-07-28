Programación especial de Argayu Fest en Caso para el eclipse solar

El Argayu Fest, la iniciativa cultural nacida en el Alto Nalón, en el concejo de Caso, da un giro este verano. No será un festival de unos días, sino que programará actividades en la zona durante todo el año. De momento ya tiene dos citas claves para agosto. La primera será “UMBRA”, una propuesta artística creada por Tuya, el proyecto del músico y productor asturiano David T. Ginzo, que tendrá lugar el 12 de agosto en el Parque Natural de Redes coincidiendo con el eclipse solar. Se trata de una obra interdisciplinar concebida para desarrollarse una única vez, compartiendo tiempo y espacio con el fenómeno astronómico. La entrada cuesta ocho euros, incluye dos consumiciones y gafas para ver el eclipse. Será algo único porque solo ocurrirá ese día, en ese momento y en ese punto geográfico aún sin revelar.

Recuperación de la jira "Les Yanes"

Al día siguiente, el 13 de agosto, regresará “La xira Les Yanes”, una romería muy recordada en Caso que dejó de celebrarse hace 27 años. La cita recuperará su emplazamiento original en el merendero de Leandrín y contará con las actuaciones de Rita Ojanguren y Paco Pecado, además de sesiones de djs durante toda la jornada.

Con este nuevo formato, la Asociación Cultural Rural Medraina, promotora del Argayu Fest, busca reforzar la oferta cultural del alto Nalón durante todo el año. La organización mantiene además su compromiso con la sostenibilidad, el respeto al entorno del Parque Natural de Redes y una programación diversa e inclusiva.