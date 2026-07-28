Talleres del Conde protagoniza el pabellón de Langreo en la Feria de Muestras, con cartel de Alfonso Zapico

Talleres del Conde representa el pasado industrial y fabril de Langreo y también el futuro. Las antiguas naves en las que se fabricó todo un símbolo de la región, la campana de la Basílica de Covadonga, acaban de despegar como uno de los grandes recintos culturales de Asturias, con una apuesta firme del Ayuntamiento de Langreo y con el músico Aarón Zapico como comisario. Langreo. Ese recorrido, el pasado, el presente y el futuro de Talleres del Conde como fábrica cultural, protagonizará este año el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). También el cartel, diseñado por Alfonso Zapico, premio nacional de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El cartel refleja esa dualidad de pasado y futuro con guiños a la cultura con la presencia de la artista langreana Marisa Valle Roso.

El concierto de Marisa Valle Roso en la inauguración de Talleres del Conde. / P. C.

Exposición

La concejala de Hacienda, Marina Casero, presentó este lunes la programación del pabellón langreano. La edil destacó que la muestra estará dedicada íntegramente a Talleres del Conde, con un recorrido que permitirá a los visitantes conocer tanto la evolución histórica del recinto como los proyectos y usos que se plantean para este espacio estratégico del municipio.

Cartel del pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, obra de Alfonso Zapico / D. O.

La exposición ha sido concebida como una experiencia inmersiva en la que el visitante podrá descubrir la trayectoria de los antiguos talleres a través de paneles, fotografías históricas, material audiovisual y diferentes elementos interactivos. Entre las propuestas previstas figura una narración gráfica de la historia del complejo industrial, concebida con formato de cómic, así como una amplia contextualización sobre el papel que los Talleres del Conde desempeñaron en el desarrollo económico y social de Langreo y de Asturias. También pondrá el foco en su presente y en las posibilidades de futuro. Bajo el lema “Talleres del Conde, tuyo y nuestro”, la exposición pretende reforzar el vínculo de la ciudadanía con un espacio llamado a convertirse en uno de los principales referentes culturales y patrimoniales del concejo.

El recorrido incluirá además contenidos dedicados a la identidad cultural de Langreo, con referencias a la ruta de los grafitis, al patrimonio local y a diferentes figuras destacadas de la vida cultural del municipio. La propuesta se completará con un photocall temático, material audiovisual y una selección de imágenes históricas de los propios talleres.

Junto a esta exposición central, el pabellón acogerá también una muestra fotográfica con motivo del 35 aniversario del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando.

La programación del pabellón se desarrollará durante los dieciséis días de la Feria y se complementará con conferencias, presentaciones, actividades divulgativas y propuestas culturales relacionadas con el patrimonio industrial, el deporte, la literatura y la vida asociativa de Langreo.

No obstante, el protagonismo recaerá este año en los Talleres del Conde, convertidos en la principal carta de presentación de Langreo en el escaparate regional de la Feria Internacional de Muestras. La idea es darlo a conocer el promocionarlo como recinto cultural.

El Día de Langreo en la Feria será el 2 de agosto y el Ayuntamiento tiene dispuestos 15 autobuses para las asociaciones del concejo. Todos aquellos que viajen en esos buses podrán recoger el bollo preñao en el pabellón.