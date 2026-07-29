Todo listo en Cotobello (Aller) para observar el eclipse del 12 de agosto: habrá charlas científicas, música y autobuses el mismo día

El concejo de Aller, y toda Asturias, es uno de los lugares más destacados del mundo para observar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Pero Aller tiene un espacio del que no disponen otros puntos, uno de los mejores miradores del cielo asturiano, el mirador de Cotobello, situado a casi 1.200 metros de altitud, un auténtico balcón natural con una panorámica de 270 grados y con una calidad de cielo perfecta para disfrutar de los eventos astronómicos que se suceden a lo largo del año.

Un aficionado observando el cielo en Cotobello / Cedida a LNE

Así, Cotobello será el escenario que acoja la programación especial organizada por el Ayuntamiento de Aller con motivo del eclipse solar. El programa incluirá propuestas variadas y pensadas para todos los públicos.

Divulgación

Las actividades darán comienzo a las 16.00 horas con una charla a cargo de los divulgadores astronómicos Isaías Gonzalo y Miguel Gonzalo. Posteriormente, a las 17.30 horas, la astrofísica Sara Rodríguez ofrecerá la conferencia titulada "Eclipses, de la superficie del sol al tejido del universo". El bloque divulgativo contará entre medias con la actuación musical del grupo “Spoiler”, que también ofrecerá otro pequeño concierto en directo a las 18.00 horas.

A este bloque divulgativo y musical se sumarán propuestas relacionadas con el medio natural y el bienestar físico y mental. Este entorno privilegiado acogerá una sesión grupal de yoga destinada a favorecer la conexión con la naturaleza y el disfrute de la experiencia. Esta actividad contará con aforo limitado.

Momento álgido y Perseidas

La franja horaria comprendida entre las 19.00 y las 21.30 horas será el momento más esperado de la jornada, dedicado a contemplar cómo el día se convierte en noche gracias a un fenómeno astronómico único. La organización distribuirá de manera gratuita y hasta fin de existencias gafas de observación para el eclipse.

Las actividades se prolongarán hasta bien entrada la madrugada en una noche especialmente señalada para los amantes de la astronomía, ya que coincidirá con el máximo de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más populares y espectaculares del año. Por este motivo, se celebrará un taller astronómico especial, a las 23.00 horas, que incluirá una introducción divulgativa sobre este fenómeno, la identificación de las principales constelaciones del cielo estival y la interpretación didáctica del cielo nocturno acompañada de observación guiada con telescopios de alta gama. Se trata de una actividad con límite de plazas. En paralelo se podrá disfrutar de un concierto en directo del grupo musical “La chica Almodóvar”.

La gastronomía también contará con un espacio relevante dentro del programa, permitiendo a los asistentes degustar una variada oferta culinaria a través de varias food trucks instaladas para la ocasión. Asimismo, se dispondrá de servicio de barra.

Mirador de Cotobello, en Aller / Ayuntamiento de Aller

Movilidad

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y facilitar una movilidad segura y ordenada, el Ayuntamiento de Aller habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera hasta el Alto de Cotobello, así como aparcamientos en distintos puntos del concejo. El servicio de transporte a Cotobello comenzará a las 10.00 horas, mientras que el último autobús de regreso saldrá del alto a las 02.00 horas. Se habitarán zonas de aparcamiento en Caborana, Sotiello y Moreda. Los autobuses realizarán un recorrido continuo entre estos aparcamientos y Cotobello. Asimismo, se establecerá una segunda línea que efectuará paradas en las localidades de Felechosa, Collanzo, Cabañaquinta y Corigos, permitiendo así el acceso al servicio desde distintos puntos del concejo. Toda la información estará disponible en www.visitaaller.es Esta medida forma parte del dispositivo especial de movilidad diseñado para la ocasión y tiene como finalidad optimizar los accesos, reducir la congestión del tráfico y evitar la acumulación de vehículos en las inmediaciones del espacio de observación. Asimismo, permitirá gestionar de forma eficiente la afluencia de visitantes prevista, contribuyendo a reforzar las condiciones de seguridad y a garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de emergencia durante la jornada.

Miles de visitantes

La organización prevé la asistencia de miles de visitantes procedentes de otros concejos de Asturias, del resto de España y especialmente del extranjero, entre ellos especialistas, aficionados a la astronomía y público general, que se darán cita en Aller para contemplar y disfrutar de un acontecimiento astronómico de carácter excepcional. Las extraordinarias condiciones de observación que ofrece el concejo convierten este evento en una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento como destino de referencia para el turismo astronómico. El eclipse solar del 12 de agosto supondrá así un importante impulso para la promoción turística de Aller y un paso decisivo en su consolidación como uno de los principales referentes del astroturismo en Asturias.