Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La música electrónica regresa al Pozo San José de Turón con la segunda edición del CFR Fest

La segunda edición del festival dedica un disco recopilatorio al colectivo mierense "3EM"

Instalaciones del pozo San José, en Turón.

Instalaciones del pozo San José, en Turón. / D. M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. F.-P.

Mieres del Camino

La música electrónica y la experimentación sonora volverán a tomar el antiguo Pozo San José de Turón el próximo sábado, 1 de agosto, en la segunda edición del CFR Fest, organizado por el sello "Cimatario Fuexu Recordings" y que en esta ocasión girará en torno al lanzamiento de "Realidad Asturiana Extrema", un disco que recupera la obra del "Equipo Estético Étika Makinal" ("3EM"), un colectivo de jóvenes artistas de Mieres que desarrolló una intensa actividad creativa durante la segunda mitad de los años 80, en plena reconversión minera.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El álbum, editado en formato LP, recopila las grabaciones del grupo, que combinó música industrial, experimentación sonora, arte postal y fanzines al margen de los circuitos convencionales. Además, el lanzamiento se completa con la edición de un fanzine que recoge la historia del colectivo y abundante material gráfico inédito.

El cartel del festival recoge el espíritu de la convocatoria de este 2026 y reúne a artistas de distintas generaciones, entre ellos los asturianos "Daga y From" y Cachito Turulo, antiguo integrante de "3EM" y posteriormente miembro de "Fasenuova".

Actuarán también la mallorquina Sofía, la valenciana Polifeme, el gallego Emilio José y el dúo británico "Giulio Erasmus & Reptilian Expo", con una combinación de dub y post-punk.

La elección del antiguo pozo San José como escenario no es casual. El recinto, cedido por Hunosa y reconvertido en espacio cultural, forma parte del paisaje industrial que marcó el contexto en el que nació "3EM" hace cuatro décadas.

Además de los conciertos, el público podrá visitar durante el festival una exposición con el archivo gráfico original del colectivo y un mercadillo de jóvenes creadores.

Noticias relacionadas y más

El CFR Fest está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, Hunosa y la Sociedad de Festejos de Turón (SOTUFE).

El cartel del CFR Fest.

El cartel del CFR Fest. / CFR Fest

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  2. Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza
  3. El incendio en una vivienda 'okupada' de La Felguera obliga a realojar a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada
  4. La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
  5. Recuerdos de otros tiempos en la reunión de exalumnos del viejo instituto de Sama
  6. Ángel Díaz, el maquinista mierense de 101 años que manejaba las locomotoras a vapor del Vasco: 'Con el diésel era más aburrido porque ibas solo en la cabina
  7. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas, fallece a los 107 años
  8. Dolor en El Entrego por la muerte de Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés desde 2009

La música electrónica regresa al Pozo San José de Turón con la segunda edición del CFR Fest

La música electrónica regresa al Pozo San José de Turón con la segunda edición del CFR Fest

Todo listo en Cotobello (Aller) para observar el eclipse del 12 de agosto: habrá charlas científicas, música y autobuses el mismo día

Todo listo en Cotobello (Aller) para observar el eclipse del 12 de agosto: habrá charlas científicas, música y autobuses el mismo día

Ocho años de vértigo para el Centro de Nanotecnología: de 37 a 98 empleados, un aumento del 164% del personal

Ocho años de vértigo para el Centro de Nanotecnología: de 37 a 98 empleados, un aumento del 164% del personal

Adiós, amigo Sanzo

Joan Aguiló, referente del muralismo a nivel internacional, dejará su impronta en Aller, en el antiguo lavadero de Murias

Joan Aguiló, referente del muralismo a nivel internacional, dejará su impronta en Aller, en el antiguo lavadero de Murias

Programación especial de Argayu Fest en Caso para el eclipse solar

Programación especial de Argayu Fest en Caso para el eclipse solar

De almacén de jamones a planta de baterías: el proyecto de 5 millones que una empresa quiere impulsar en la zona rural de Langreo

De almacén de jamones a planta de baterías: el proyecto de 5 millones que una empresa quiere impulsar en la zona rural de Langreo

Mejorar "un transporte público de hace 35 años": Mieres exige "multiplicar" las líneas de autobús con Gijón, Avilés y Langreo

Mejorar "un transporte público de hace 35 años": Mieres exige "multiplicar" las líneas de autobús con Gijón, Avilés y Langreo
Tracking Pixel Contents