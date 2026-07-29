La música electrónica regresa al Pozo San José de Turón con la segunda edición del CFR Fest

La música electrónica y la experimentación sonora volverán a tomar el antiguo Pozo San José de Turón el próximo sábado, 1 de agosto, en la segunda edición del CFR Fest, organizado por el sello "Cimatario Fuexu Recordings" y que en esta ocasión girará en torno al lanzamiento de "Realidad Asturiana Extrema", un disco que recupera la obra del "Equipo Estético Étika Makinal" ("3EM"), un colectivo de jóvenes artistas de Mieres que desarrolló una intensa actividad creativa durante la segunda mitad de los años 80, en plena reconversión minera.

El álbum, editado en formato LP, recopila las grabaciones del grupo, que combinó música industrial, experimentación sonora, arte postal y fanzines al margen de los circuitos convencionales. Además, el lanzamiento se completa con la edición de un fanzine que recoge la historia del colectivo y abundante material gráfico inédito.

El cartel del festival recoge el espíritu de la convocatoria de este 2026 y reúne a artistas de distintas generaciones, entre ellos los asturianos "Daga y From" y Cachito Turulo, antiguo integrante de "3EM" y posteriormente miembro de "Fasenuova".

Actuarán también la mallorquina Sofía, la valenciana Polifeme, el gallego Emilio José y el dúo británico "Giulio Erasmus & Reptilian Expo", con una combinación de dub y post-punk.

La elección del antiguo pozo San José como escenario no es casual. El recinto, cedido por Hunosa y reconvertido en espacio cultural, forma parte del paisaje industrial que marcó el contexto en el que nació "3EM" hace cuatro décadas.

Además de los conciertos, el público podrá visitar durante el festival una exposición con el archivo gráfico original del colectivo y un mercadillo de jóvenes creadores.

El CFR Fest está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, Hunosa y la Sociedad de Festejos de Turón (SOTUFE).