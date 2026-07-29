El músico Marino Díaz, de 99 años, es el nuevo Langreano de Honor: el premio se entregará en las fiestas del Carbayu

Marino Díaz, músico de 99 años, codirector de la Orquesta Langreana de Plectro, a la que llega ligada más de 80, será nombrado Langreano de Honor en las próximas fiestas patronales del concejo, las de Nuestra Señora del Carbayu. Este miércoles se celebró en el Ayuntamiento una reunión para elegir al galardonado de esta edición. El jurado, por unanimidad, decidió otorgar este honor a Díaz. En la reunión hubo representantes de los distintos grupos políticos en el Consistorio, estuvo el alcalde, Roberto García, e integrantes de la Asociación de Festejos del Carbayu.

Marino Díaz, conocido como “El Maestro”, cumplirá el próximo 19 de noviembre 100 años. De ellos, 80 "los ha dedicado de manera altruista a la enseñanza del solfeo y de los instrumentos de plectro y a la guitarra", resaltaron desde el jurado del Langreano de Honor.

En Langreo, Díaz fue el fundador de la Rondalla Felguerina y de la Agrupación Musical La Salle, el germen de la actual Orquesta Langreana de Plectro. Desde el antiguo colegio de La Salle, frente al parque Dolores F. Duro, y donde ahora hay ubicado un monolito en su honor, Díaz "daba clase de música de forma gratuita a cuantos langreanos se acercaban". Por sus manos pasaron "muchos de los componentes de los grupos de música moderna de finales de los sesenta y los setenta como por ejemplo 'Los Juvacho' 'Gardí', 'Los Tharisman' o 'Los Stukas'".

El jurado del Langreano de Honor, en el Ayuntamiento de Langreo. / Cedida a LNE

"Su labor didáctica ha sido claro ejemplo de un desinteresado servicio al conocimiento de la música, partiendo de sus clases de solfeo gratuitas", recalcaron desde el jurado de este premio. "Preparó, además, más de trescientas partituras, con sus correspondientes partichelas, para cada componente de la orquesta, partiendo de obras escritas para piano, orquestas de cuerda o simplemente de oído, abarcando estilos variados que van desde la ópera hasta la música ligera", añaden.

Marino Díaz, caminando entre Oviedo y Langreo para acudir a los ensayos de la Orquesta Langreana de Plectro. / FERNANDO RODRIGUEZ

Marino Díaz ha sido, además, a lo largo de toda su vida, un gran andarín. Todavía con 90 años iba andando desde Oviedo, donde tiene su residencia, hasta Langreo, para asistir a los ensayos de la Orquesta de Plectro. Díaz es natural de Siero (Valdesoto, 19 de noviembre de 1926), pero es langreano de adopción, porque a los cinco años se trasladó a vivir al barrio de Pando. Allí, en su centro cultural, descubrió su pasión por la música.

Díaz coge el relevo como Langreano de Honor de Ramón Secades, presidente durante más de 30 años del club de fútbol San Esteban de Ciaño.