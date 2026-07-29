Nuevo plan de mejora de los parques infantiles en Mieres, unas obras que cuestan 240.000 euros y ya han comenzado

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, ha comenzado las obras de una nueva fase del plan de inversiones en los parques infantiles del concejo que, con 240.000 euros de presupuesto, permitirá actuar en cuatro zonas de juego de todo el concejo. Los trabajos se centrarán en mejorar y renovar estos espacios para el uso y disfrute de los más peques del concejo. En concreto, esta nueva fase de renovación de juegos infantiles llega al Barrio Pachón, en Ablaña, a Vega de Arriba (calle Puerto Pinos), a la Plaza de la Tortuga de Santullano y a la Plaza de la Libertad, en Mieres.

Mieres amplía el área infantil de juegos del parque de la Libertad / LNE

Estas cuatro actuaciones han sido licitadas y adjudicadas por lotes para que las obras puedan desarrollarse de forma independiente y simultánea "con el objetivo de que estos parques y zonas de juego puedan estar listas para su uso en el menor plazo posible", afirmaron fuentes municipales.

Ablaña

En Ablaña se sustituirán los juegos en la zona del campo de fútbol y se pondrá un nuevo cierre perimetral de toda la zona de juegos. Además se colocará suelo de caucho y se sustuiturá el mobiliario y los juegos existentes. En la actuación, que tiene un presupuesto de 40.000 euros, se aprovechará para insalar tres elementos de actividad biosaludable.

Vega de Arriba

En Vega de Arriba se invertirán otros 40.000 euros en cambiar todos los juegos y el cierre perimetral. También se cambiará en suelo y se mejorará el entorno.

Santullano

La mayor partida presupuestaria se irá a Santullano para la ampliación de la zona de juegos infantiles, la sustitución de los juegos, la colocación de un nuevo cierre, la ampliación del suelo y la realización de obras complementarias.

Mieres

En Mieres, en la Plaza de la Libertad, se instalará una tirolina y se mejorará la zona de juevos, además de reparar el pavimento. Aquí se invertirán otros 40.000 euros.

El plan de mejora, ampliación y renovación de las zonas de juego infantiles del concejo arrancó el pasado mandato en Santa Cruz y ha llegado ya a distintos puntos del concejo, con actuaciones en Santa Cruz, La Vega y Plaza de la Iglesia de Ujo, el Parque de Turón y el parque Jovellanos de Mieres. También se han mejorado los parques de Figaredo y La Pasera.

Además, en los últimos meses se realizaron trabajos de acondicionamiento en el parque Jovellanos, con el cambio de suelo de la zona infantil, y en núcleos como Insierto o Santa Cruz. A todo ello "hay que sumar el millón de euros del parque Aníbal Vázquez, que ha permitido crear una gran zona verde de ocio y deporte en el centro del casco urbano", recordaron desde el Ayuntameinto. Ahora, con estas obras para llegar a cuatro nuevas zonas de juego infantil, el Ayuntamiento "da un nuevo paso para garantizar las mejores condiciones en todos estos espacios de juego y disfrute del municipio".