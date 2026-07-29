¿Qué fue de la obra del juzgado de Paz de Sotrondio? IU exige información tras más de un año sin avances

El grupo municipal de IU en San Martín del Rey Aurelio ha exigido información al gobierno local sobre "la inversión de 70.000 euros para la modernización del juzgado de paz" en Sotrondio. Desde la coalición se denuncia que por el momento no se ha hecho nada, y reclama conocer "las previsiones para su materialización efectiva, con la preocupación de que la inversión pueda perderse, viendo el exagerado retraso que acumula".

El concejal de IU Julio Antuña indicó que, en febrero de 2025, la viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, "anunciaba una inversión de 70.000 euros, financiada por el Principado de Asturias, con el objetivo de modernizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad del Juzgado de Paz de San Martín del Rey Aurelio, ubicado en Sotrondio".

Esta remodelación "tenía como finalidad transformar el espacio en una oficina municipal de Justicia, en cumplimiento de la nueva Ley, avanzando así hacia un modelo judicial más accesible y con más servicios" cerca de la ciudadanía.

La previsión, subraya Antuña, "era que el Ayuntamiento ejecutara las obras de adaptación, con una inversión de 70.000 euros aportada por el Principado, para modernizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad", manteniendo "los servicios actuales y ampliando las gestiones que puedan realizarse dentro de la Administración de Justicia, evitando desplazamientos a otras localidades".

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"Sin embargo, a día de hoy", añaden desde IU, "no se ha observado ningún movimiento que permita materializar ninguna de las actuaciones anunciadas", algo que "preocupa" al grupo municipal. Ante esta situación, reclama al gobierno local y al Alcalde información sobre "el estado actual de la actuación, así como las previsiones para su materialización".