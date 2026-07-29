Ocho años de vértigo para el Centro de Nanotecnología: de 37 a 98 empleados, un aumento del 164% del personal
El CINN de El Entrego quiere seguir "seguir transformando la ciencia de lo invisible en un impacto visible para toda la sociedad"
El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), con sede en el edificio TIC del pozo Entrego, no solo ha batido su récord de empleo y producción científica en 2025. También consolida un aumento progresivo de su actividad, y desde que hay datos disponibles (2018), este espacio para la investigación y la ciencia ha visto cómo su plantilla aumentaba en un 164%, pasando desde los 37 empleos iniciales hasta los 98 ya consolidados en el pasado ejercicio, según recoge la memoria anual de la institución.
Inicialmente, el CINN ocupaba únicamente una parte del edificio que ahora ocupa la parcela del antiguo pozo Entrego. La empresa de telemarketing Madison trabajaba en una parte, hasta su traslado definitivo. El crecimiento del centro para la investigación de la nanotecnología no solo incluye las instalaciones destinadas a los equipos vinculados al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y a la Universidad de Oviedo (que junto con el Principado, son el motor del CINN). También hay hueco para los emprendedores en los denominados "open labs".
La previsión del centro científico, ejemplo de aprovechamiento de antiguas instalaciones mineras, es la de seguir creciendo. No en vano, en 2025 el proyecto dirigido por Daniel Barredo logró fondos para la instalación en la zona de un novedoso ordenador cuántico, con una tecnología propia, la de los átomos de Rydberg, un proyecto singular a nivel mundial, y que, para sus distintas fases, contará con una financiación que ronda los 10 millones de euros. El edificio en el que se instalará la máquina ya está construido, ocupando parte de la parcela del aparcamiento del pozo Entrego, y tuvo un coste de 1,6 millones.
Consolidación
El director del CINN, Adolfo Fernández, subrayaba en la memoria anual que este permitirá al centro "consolidar su posición puntera en los campos de las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial".
Los datos de 2025 en el centro, añade Fernández, "ratifican que el CINN es un motor de vanguardia científica, innovación y formación de excelencia. Todo esto no habría sido posible sin el capital humano que da vida al centro, y el respaldo de las instituciones que confían en nosotros". El CINN "afronta el futuro con la ambición reforzada y el firme propósito de seguir transformando la ciencia de lo invisible", la nanotecnología, "en un impacto visible para toda la sociedad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- Una empresa langreana suministrará el acero necesario para construir uno de los mayores resorts turísticos del Caribe
- Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza
- El incendio en una vivienda 'okupada' de La Felguera obliga a realojar a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada
- La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
- Ángel Díaz, el maquinista mierense de 101 años que manejaba las locomotoras a vapor del Vasco: 'Con el diésel era más aburrido porque ibas solo en la cabina
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas, fallece a los 107 años
- Dolor en El Entrego por la muerte de Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés desde 2009