Ocho años de vértigo para el Centro de Nanotecnología: de 37 a 98 empleados, un aumento del 164% del personal

El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), con sede en el edificio TIC del pozo Entrego, no solo ha batido su récord de empleo y producción científica en 2025. También consolida un aumento progresivo de su actividad, y desde que hay datos disponibles (2018), este espacio para la investigación y la ciencia ha visto cómo su plantilla aumentaba en un 164%, pasando desde los 37 empleos iniciales hasta los 98 ya consolidados en el pasado ejercicio, según recoge la memoria anual de la institución.

Inicialmente, el CINN ocupaba únicamente una parte del edificio que ahora ocupa la parcela del antiguo pozo Entrego. La empresa de telemarketing Madison trabajaba en una parte, hasta su traslado definitivo. El crecimiento del centro para la investigación de la nanotecnología no solo incluye las instalaciones destinadas a los equipos vinculados al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y a la Universidad de Oviedo (que junto con el Principado, son el motor del CINN). También hay hueco para los emprendedores en los denominados "open labs".

La previsión del centro científico, ejemplo de aprovechamiento de antiguas instalaciones mineras, es la de seguir creciendo. No en vano, en 2025 el proyecto dirigido por Daniel Barredo logró fondos para la instalación en la zona de un novedoso ordenador cuántico, con una tecnología propia, la de los átomos de Rydberg, un proyecto singular a nivel mundial, y que, para sus distintas fases, contará con una financiación que ronda los 10 millones de euros. El edificio en el que se instalará la máquina ya está construido, ocupando parte de la parcela del aparcamiento del pozo Entrego, y tuvo un coste de 1,6 millones.

Consolidación

El director del CINN, Adolfo Fernández, subrayaba en la memoria anual que este permitirá al centro "consolidar su posición puntera en los campos de las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial".

Los datos de 2025 en el centro, añade Fernández, "ratifican que el CINN es un motor de vanguardia científica, innovación y formación de excelencia. Todo esto no habría sido posible sin el capital humano que da vida al centro, y el respaldo de las instituciones que confían en nosotros". El CINN "afronta el futuro con la ambición reforzada y el firme propósito de seguir transformando la ciencia de lo invisible", la nanotecnología, "en un impacto visible para toda la sociedad".