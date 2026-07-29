El PP denuncia que Aller debe 120.000 euros de intereses a la empresa de alumbrado público

El PP de Aller ha denunciado el Ayuntamiento deberá abonar 120.000 euros en intereses de demora a la empresa gestora del servicio de alumbrado público municipal. Según los populares no se han pagado en tiempo y forma varias facturas en los últimos años y culpan al alcalde, el socialista Juan Carlos García, de ser "el único culpable" de que la empresa concesionaria tenga que adelantar dinero de las facturas, lo que ha propiciado una reclamación a través del abogado de la compañía.

Pago fragmentado

En un escrito remitido al Ayuntamiento de Aller en noviembre de 2025, la empresa exigía el pago inmediato de una deuda inicial acumulada de 117.800,09 euros. La empresa recordó que el Ayuntamiento incumplía sistemáticamente el plazo máximo de treinta días de pago establecido por ley. Ante la advertencia de emprender acciones legales, siempre según la versión de los populares, el Consistorio ha pactado un abono escalonado de las facturas que se prolongará durante todo el año 2027.

Para el concejal popular Héctor Teijeiro, este calendario de pagos fragmentados "evidencia los graves problemas de liquidez" que atraviesa el Ayuntamiento. Teijeiro ha tildado las justificaciones del equipo de gobierno de meras «excusas» destinadas a dar «largas para ir salvando el momento de apurón económico».

Asimismo, el edil popular subraya que la empresa ya advirtió en su escrito que otras administraciones públicas abonan este tipo de contratos a largo plazo de forma normalizada, sin forzar a las concesionarias a adelantar fondos ni provocar demoras injustificadas que acaban traduciéndose en un gasto extra e innecesario para los bolsillos de los alleranos.