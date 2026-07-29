Seis días de fiesta en Blimea, con paella popular, mucha música y parque acuático
Las actividades comienzan este jueves 30, con el maratón de parchís
La localidad de Blimea celebra este fin de semana las fiestas estivales en honor a la Virgen de las Nieves, del 30 de julio al 5 de agosto, con un variado programa de actividades que incluye el pregón, verbenas, actuaciones musicales, sesión vermú o una paella popular en la calle, además de la tradicional jira, fuegos artificiales o un gran parque acuático "para todas las edades".
La sociedad de festejos presentó este miércoles el programa festivo en el Ayuntamiento, acompañada por la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Cintia Ordóñez, que subrayó la “tradición” de unas fiestas que son celebradas “con entusiasmo por los vecinos y las vecinas y que atraen a visitantes y turistas de otros puntos de la región para participar de una amplia programación cultural, lúdica y festiva para disfrutar con amigos y en familia a lo largo del fin de semana” .
La directiva de la asociación de fiestas Nuestra Señora de las Nieves será la encargada de hacer la lectura del pregón, coincidiendo con los diez años desde que se pusieran al frente de la organización de estas fiestas, a la que sumaron posteriormente la gestión de otras como el carnaval y las jornadas gastronómicas de los pimientos. Naima Rodríguez, Pelayo Tornavaca e Irene Lera harán un recorrido en el tiempo de esta andadura, que ha estado “marcada por el trabajo, la ilusión y el esfuerzo para animar la vida social, cultural y festiva en el pueblo desde la convivencia ciudadana”, destacó Ordóñez.
El programa completo de las fiestas será el siguiente.
Jueves 30 de julio
Comienzan las actividades con el maratón de parchís, a las 18.30 horas.
Viernes 31 de julio
A las 12.00, el chupinazo que da inicio a las fiestas. A las 18.00, pasacalles con música tradicional de "Los Collaínos" y desde las 19.30, el pregón, con la directiva de la Asociación de Festejos, que lleva diez años organizando las celebraciones. A las 23.30 será la primera verbena, con el grupo "Paréntesis" y Astur DJ.
Sábado 1 de agosto
Desde las 9.00, ruta ciclista, y a las 13.00 horas, concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio. Desde las 18.00, torneo de fútbol y a las 23.30, verbena con "DKris" y Astur DJ.
Domingo 2 de agosto
A las 10.00, pasacalles y desde las 13.30, sesión vermú. A continuación, la gran paella popular. A las 17.30 habrá cartones locos y a las 20.00 horas, monólogo con Nacho "El Maño", "No apto para personas sensibles".
Lunes 3 de agosto
Desde las 11.30 horas se repartirá el bollo y la botella de vino a los socios, hasta las 17.00. A continuación empezará la jira en la carpa. Desde las 18.30, concierto de Jorge Ferré y a las 23.00, los fuegos artificiales. La última verbena contará con el grupo "Fussión" y Astur DJ.
Miércoles 5 de agosto
Como epílogo a las fiestas, habrá una jornada con parque acuático para todas las edades.
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