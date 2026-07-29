Una "solución inmediata" para que las obras de Brañagallones empiecen "ya": la reclamación de Foro Asturias al Gobierno del Principado

El portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha advertido este miércoles de las "graves consecuencias" que está teniendo el cierre del refugio de Brañagallones para el Parque Natural de Redes y ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón "la ejecución inmediata de las obras comprometidas y la reapertura del equipamiento", haciéndose eco del profundo malestar de vecinos, montañeros y colectivos vinculados al Parque por los continuos retrasos que acumula el proyecto.

Refugio de Brañagallones / Mario Canteli

Pérdida de visitantes

Pumares ha lamentado que “el Gobierno del Principado lleva años anunciando actuaciones, modificando calendarios y prometiendo fechas que nunca se cumplen, mientras Redes pierde oportunidades de desarrollo y uno de sus principales recursos para el turismo de naturaleza continúa cerrado”. “Lo más grave no es solo el retraso de una obra, sino la absoluta incapacidad de gestionar un equipamiento estratégico para el futuro económico de la zona. Cada temporada perdida supone menos visitantes, menos actividad para la hostelería, menos oportunidades para las empresas locales y un nuevo golpe para quienes viven y trabajan en el entorno del Parque Natural”, ha señalado.

El portavoz de Foro ha advertido de que mantener cerrado el refugio de Brañagallones "significa renunciar a miles de pernoctaciones y visitantes cada año", con el consiguiente impacto para los alojamientos, la hostelería, el comercio y el conjunto de la actividad económica de Caso y del Parque Natural de Redes. “Mientras otras Comunidades aprovechan sus espacios naturales como motores de desarrollo, el Gobierno de Barbón está permitiendo que uno de los principales referentes del turismo de montaña en Asturias permanezca inutilizado por su incapacidad para gestionar unas obras comprometidas desde hace demasiado tiempo”, ha manifestado.

Foro lleva años defendiendo "una apuesta decidida" por el Parque Natural de Redes, reclamando "inversiones reales, una planificación seria y el mantenimiento adecuado de sus infraestructuras para convertir el enorme potencial natural del parque en un verdadero motor de desarrollo para las Cuencas". En este sentido, Pumares, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que “una vez más, los hechos desmientan los anuncios. Mientras el Gobierno presume de apostar por el turismo sostenible y por el medio rural, mantiene cerrado uno de los equipamientos más emblemáticos de Redes por su incapacidad para gestionar unas obras que acumulan retrasos injustificables”, ha afirmado.

Deterioro de las infraestructuras

Asimismo, Pumares ha advertido de que la situación del refugio no es un problema aislado, sino el reflejo del progresivo abandono que sufre el Parque Natural de Redes. “Cuando se dejan deteriorar las infraestructuras, se retrasan las inversiones y se incumplen sistemáticamente los compromisos adquiridos, el parque pierde atractivo, actividad y oportunidades. Redes no puede morir por agotamiento administrativo ni por la falta de voluntad política del Gobierno del Principado”, ha denunciado.

Por ello, ha exigido al Principado "que deje de ofrecer explicaciones y calendarios que nunca llegan a cumplirse, ejecute de forma inmediata las obras pendientes y garantice una fecha cierta para la reapertura del refugio". “Redes merece un Gobierno que crea en sus posibilidades y que gestione con eficacia. Lo que no merece es seguir pagando la incompetencia de un Ejecutivo que lleva demasiado tiempo llegando tarde a todos los proyectos importantes para el medio rural asturiano”, ha concluido Pumares.