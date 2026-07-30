Atención conductores, fin a los atascos en Langreo: este viernes terminan las restricciones al tráfico ligero en el Corredor del Nalón, pero los camiones seguirán sin usar el puente atirantado de Sama

Las restricciones al tráfico en el puente atirantado del Corredor del Nalón a su paso por Sama se relajan, lo que presumiblemente ayudará a acabar con los embotellamientos constantes del tráfico en Langreo, que se han venido produciendo a lo largo de todo el mes de julio, desde el cierre del carril en dirección a Oviedo entre las 9.00 y las 19.00 horas. Estas limitaciones se habían implantado para acometer obras de mantenimiento en la infraestructura, tras una revisión llevada a cabo a finales de mayo.

La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha anunciado este jueves 30 de julio que las restricciones al tráfico ligero en el puente de Sama terminarán este viernes, 31 de julio, a partir de las 19.00 horas. De esta forma, los vehículos que circulaban en dirección Oviedo podrán hacerlo ya sin tener que desviarse por el casco urbano de Sama o La Felguera.

Tráfico siendo desviado por La Felguera en primer término, con el puente atirantado detrás, en obras, con un solo carril abierto. / L. M. D.

"A partir de mañana viernes 31, a partir de las 19.00 horas, quedarán levantadas las restricciones al tráfico de vehículos ligeros en el puente atirantado de Sama, en la AS-117 (Corredor del Nalón)", anuncia la Consejería. Lo que sí se mantiene es la primera medida que se tomó tras la revisión del puente en mayo: prohibir el paso por el puente a los vehículos pesados. De esta forma, camiones y grandes furgonetas (más de 3,5 toneladas) deberán seguir usando los itinerarios alternativos sugeridos por el Principado, que pasan esencialmente por utilizar la "Y" de Bimenes para "esquivar" el paso por el puente de Sama, un punto crítico de las comunicaciones del valle del Nalón: es el lugar donde el Corredor del Nalón, si se circula en dirección Oviedo, se transforma de vía de doble sentido en autovía. Un "cuello de botella" que, al estar parcialmente cerrado al tráfico durante las últimas semanas, ha ocasionado atascos y embotellamientos de forma recurrente. Algo que se espera deje de ocurrir con la apertura al tráfico ligero de la infraestructura.

Obras que siguen

Desde la consejería de Movilidad se subraya que el levantamiento de esta restricción no quiere decir que se haya acabado con las obras en el puente. "Los trabajos de inspección y conservación de la infraestructura, que se vienen desarrollando durante las últimas semanas, continuarán", pero ya "sin afectar a la circulación habitual de vehículos ligeros".

Durante el mes de julio no solo se procedió a evaluar el estado de la parte más alta de los tirantes, del puente, cuya zona inferior fue escaneada también por un robot para evaluar su estado de conservación. También se llevaron a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón. Algunos de estos trabajos se realizaron a gran altura, con operarios trabajando a más de 57 metros sobre el suelo.

Obras en el puente, con la circulación pasando por el único carril abierto en el mes de julio. / L. M. D.

Tirantes

En la propia calzada del puente sigue instalado un pórtico de protección para afrontar la revisión de la parte más alta de los 32 tirantes de la estructura en el carril sentido Sur, hacia el puerto de Tarna, que limita el paso de vehículos de más de 3,5 toneladas, como anuncian las señales ya desde Riaño. El paso en ese carril se ha estrechado, se han colocado también conos de seguridad y bandas reductoras de velocidad. Bandas que también están instaladas en el carril en dirección a Oviedo, y que volverá a usarse de forma constante este viernes 31. El puente sigue además con el asfalto levantado en prácticamente toda su longitud, más de 600 metros. La velocidad de paso está limitada a 20 por hora.

Inspección

El pasado mes de mayo la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado anunciaba se iba a realizar una inspección del estado del puente atirantado de Sama, una infraestructura crítica para el valle del Nalón: por él cruzan cada día unos 20.000 vehículos. Pocos días después, lo que parecía que iba a ser algo rutinario, la inspección, se convirtió en noticia. El Principado anunciaba que se iba a restringir el tráfico a vehículos pesados, y que se iba a reducir la velocidad de circulación a 20 kilómetros por hora.

No quedó ahí la cosa. Tras un mes de obras y de las primeras restricciones, Movilidad anunció nuevas medidas. Desde el 29 de junio, y hasta el 31 de julio, quedó interrumpida la circulación en sentido descendente (hacia Oviedo), durante buena parte del día. Una restricción, la que más afectación tiene en el volumen global del tráfico.